Молодежный актив "Вологдаэнерго" занял первое место на слете "МОСТ"

Накануне в Вологодской области завершился трехдневный молодежный туристический слет "Мост". Порядка 200 человек – представители молодежных активов городских предприятий и организаций – соревновались между собой в интеллектуальных и творческих конкурсах. Лучшими стали сотрудники филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети").

"МОСТ" - это всегда интересно, креативно и весело. В данном мероприятии мы участвуем уже не первый год, были вторые и третьи места, но первое место еще не занимали. И в этот раз мы всей душой стремились к победе! Кроме участия в конкурсной программе, в вечернее время есть возможность отдохнуть: попеть песен у костра, пообщаться с коллегами из других организаций и компаний, сблизиться с командой, завести друзей", - рассказал капитан команды "Вологдаэнего" Дмитрий Маков.

Вторыми стали – ТГК-2, третье место у команды Центра по работе с населением.

"При определении победителя учитывались результаты всех этапов. Но ключевой стала туристическая полоса препятствий. Все три дня слета были насыщенными, ребята показали свои спортивные навыки, умение работать в команде, творческие и даже кулинарные способности", – подчеркнула директор Молодежного центра "ГОР.СОМ 35" Яна Филиппова.