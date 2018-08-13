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Отраслевые новости: Энергетика

На Кольской АЭС заменили устаревшее оборудования информационно-вычислительной системы внутриреакторного контроля

На Кольской АЭС заменили устаревшее оборудования информационно-вычислительной системы внутриреакторного контроля

13 августа 2018, 15:55
Рубрика: Энергетика
Метки: КОЛЬСКАЯ АЭС

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Группа компаний "Меридиан" в партнерстве с компанией "Универсал-Электрик" завершила свой этап работ по продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Кольской АЭС, расположенной в городе Полярные Зори Мурманской области.

Кроме того,на станции заменили заменили техсредства АСУ ТП. По словам генерального директора ГК "Меридиан" Алексея Максимихина, работы на АЭС позволили получить бесценный опыт: "Теперь наши компетенции распространяются и на работы на АЭС. Это новый и, безусловно, интересный опыт. В перспективе мы ожидаем, что процент подобных проектов будет увеличен", – отметил он.

После завершения всего комплекса работ срок службы энергоблока будет продлен до 60 лет.

Для справки:

Система внутриреакторного контроля выполняет функции оперативного определения и контроля состояния активной зоны реактора, а также функции регистрации и предоставления персоналу результатов контроля энерговыделения.

Energyland

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