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Отраслевые новости: Энергетика

На Нижне-Бурейской ГЭС завершили работы по созданию полной схемы выдачи мощности

На Нижне-Бурейской ГЭС завершили работы по созданию полной схемы выдачи мощности

13 августа 2018, 14:51
Рубрика: Энергетика
Метки: НИЖНЕ-БУРЕЙСКАЯ ГЭС

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Федеральная сетевая компания Единой электрической сети (ФСК ЕЭС) вложила более 3 млрд рублей для создания полной схемы выдачи мощности Нижне-Бурейской гидроэлектростанции. Работы завершены, сообщает в понедельник пресс-служба филиала ПАО ФСК ЕЭС - магистральные электрические сети Востока.

"ФСК ЕЭС завершила работы по созданию полной схемы выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС. Инвестиции компании в проект составили свыше 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В рамках проекта построены и введены в работу две линии электропередачи 220 кВ от Нижне-Бурейской ГЭС до действующих подстанций "Архара" и "Завитая", протяженностью 52 км и 22 км соответственно. На пересечении с судоходной рекой Бурея построен специальный высоковольтный переход протяженностью 1253 м и высотой опор до 50 м.

"Энергия Нижне-Бурейской ГЭС предназначена для снабжения существующих и перспективных потребителей, важных инфраструктурных проектов, таких как космодром Восточный, газопровод "Сила Сибири", трубопровод Восточная Сибирь - Тихий океан, тяговые подстанции железной дороги и горнодобывающие предприятия в Приамурье и Якутии", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Нижне-Бурейская ГЭС - контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса и третья, которая будет построена в Амурской области. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/

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