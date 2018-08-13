 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

На этой неделе плановые отключения электричества затронут все районы Твери

На этой неделе плановые отключения электричества затронут все районы Твери

13 августа 2018, 09:43
Рубрика: Россия
Метки: ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Обсудить на форуме

292 просмотра

В Твери продолжаются плановые отключения электроэнергии. Света в домах не будет в дневное время согласно утвержденному графику. В это время специалисты меняют аварийные опоры и провода на воздушных линиях, подрезают аварийные ветви деревьев и выполняют электромонтажные работы.

В зоне отключения с 13 до 17 августа все районы. Об этом сообщает "Тверьгорэлектро".

Так, сегодня, 13 августа, электроэнергию отключают в домах по улицам Паши Савельевой, Новошоссейная, 2-я Куклиновка, 3-я Пролетарская, Виноградова и на проспекте Калинина.

Восстановят электричество после обеда.

Подробный перечень домов, где на этой неделе не будет света, опубликован на сайте муниципального предприятия.

КП

Компания:

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Россия
Работы на Балаклавской ТЭС
В трех районах Дагестана начались восстановительные работы после разгула стихии
Адыгея и Кубань договорились о совместном участии в реализации Стратегии пространственного развития РФ
Мордашов перевел 100% акций
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно