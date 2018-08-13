Норвежская NBT купила "Сивашэнергопром" и намерена построить ВЭС мощностью 250-330 МВт в Херсонской области

Норвежская NBT в апреле 2018 года купила ООО "Сивашэнергопром" (Херсонская обл., оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт) и намерена построить на сопредельных территориях ветряную электростанцию (ВЭС) установленной мощностью 250-330 МВт, сообщается на сайте компании.

"В апреле-2018 NBT приобрела украинскую компанию "Сивашэнергопром", обслуживающую ВЭС мощностью 3 МВт и разрабатывающую еще один проект в сфере ветроэнергетики на 250-330 МВт … NBT также заключила несколько договоров на разработку других проектов в украинской ветроэнергетике, продолжает искать новые возможности по развитию этого рынка", - указано в сообщении.

Как сообщалось, в 2006 году Херсонская областная госадминистрация (ОГА) передала недостроенную Сивашскую ВЭС в концессию ООО "Сивашэнергопром" до 2055 года.

В 2011 году "Сивашэнергопром" заключил договор аренды земельных участков площадью 12 га, находящихся под концессионной ВЭС, и 1,3 тыс. га, предназначенных для строительства новых ветряных и солнечных генерирующих мощностей.

ТЭО достройки Сивашской ВЭС предполагает увеличение мощности существующей станции до 5 МВт (она оборудована устаревшими 16 ветрогенераторами марки USW56-100 номинальной мощностью 107,5 кВт каждый и двумя ветрогенератороми марки Т600-48 номинальной мощностью 600 кВт).

Кроме того, "Сивашэнергопром" планировал строительство на сопредельных участках современного ветропарка мощностью до 300 МВт и солнечной электростанции мощностью до 100 МВт.

В точке строительства Сивашской ВЭС имеется возможность выдачи в объединенную энергосистему Украины до 600 МВт мощности, т. к. непосредственно по землеотводу проходят линии электропередач 220 кВ, 330 кВ. Рядом находится также подстанция завода "Крымский титан".

NBT на сегодня владеет 49% акций ветропарка Linxi мощностью 100 МВт и 33% акций ветропарка Baicheng мощностью 49,5 МВт в Китае.