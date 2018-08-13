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Отраслевые новости: Россия

Работы на Балаклавской ТЭС "отключат" от электроэнергии два села

Работы на Балаклавской ТЭС отключат от электроэнергии два села

13 августа 2018, 09:43
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ, БАЛАКЛАВСКАЯ ТЭС

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Предприятие "Крымэлектроводмонтаж" будет проводить монтаж проводов для организации схемы выдачи мощности строящейся в Севастополе теплоэлектростанции.

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства Севастополя.

Для обеспечения безопасности проведения работ потребуется отключение двух воздушных линий: ВЛ 35 ПС-3 — ПС-18 и ВЛ 35 ПС-14 — ПС-18. В связи с этим с 13 по 17 августа электроэнергия не будет подаваться в сёла Терновка и Родное.

Период отключения — с 8 до 18 часов.

Сетевое издание "Севастополь.ру"

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