Работы на Балаклавской ТЭС "отключат" от электроэнергии два села

Предприятие "Крымэлектроводмонтаж" будет проводить монтаж проводов для организации схемы выдачи мощности строящейся в Севастополе теплоэлектростанции.

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте правительства Севастополя.

Для обеспечения безопасности проведения работ потребуется отключение двух воздушных линий: ВЛ 35 ПС-3 — ПС-18 и ВЛ 35 ПС-14 — ПС-18. В связи с этим с 13 по 17 августа электроэнергия не будет подаваться в сёла Терновка и Родное.

Период отключения — с 8 до 18 часов.