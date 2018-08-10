С начала года филиал "Тулэнерго" подключил к электросетям свыше 3 тысяч заявителей

За шесть месяцев текущего года филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Тулэнерго" осуществил технологическое присоединение 3290 энергопринимающих устройства (ЭПУ) заявителей общей максимальной мощностью более 50 МВт.

С января по июнь тульские энергетики подключили к сетям 3163 ЭПУ заявителей льготной категории суммарной мощностью 35,9 МВт, в том числе 3006 физических лиц - 35 МВт и 157 юридических лиц – 0,9 МВт. Мощность 127 присоединенных ЭПУ прочих категорий заявителей составила 14,8 МВт.

Технологическое присоединение, включающее полный комплекс мероприятий по реконструкции и строительству энергообъектов, остается одним из приоритетных направлений в деятельности филиала "Тулэнерго", способствующих повышению инвестиционной привлекательности региона, обеспечению доступности новых площадок для подключения различных объектов строительства, удовлетворению долгосрочного спроса на электроэнергию и мощности.

Консультации и ответы по всем вопросам электроснабжения и технологического присоединения к сетям, потребители могут получить в Контакт-центре ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также у сотрудников Центра по обслуживанию потребителей филиала "Тулэнерго" в Туле при личном посещении или по телефону (4872) 73-04-30.