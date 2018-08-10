Специалисты "Оренбургэнерго" ведут реконструкцию подстанции в Переволоцком районе

Специалисты Центрального производственного отделения (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" ведут работы по реконструкции подстанции (ПС) "Переволоцкая", от которой запитаны все населенные пункты района.

- Необходимость реконструкции вызвана строительством новой солнечной электростанции мощностью 10 мВт. Сейчас ПС "Переволоцкая" получает электроэнергию от действующей СЭС по 4,5 мВТч*, - рассказывает Василий Севостьянов, директор Центрального ПО филиала "Оренбургэнерго". - Новая солнечная электростанция будет генерировать электроэнергии в два раза больше. Она, также, как и существующая солнечная электростанция, будет подключена к подстанции "Переволоцкая".

Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий по строительству и реконструкции. Работы будут проведены в два этапа: строительство новой кабельно-воздушной линии электропередачи (КВЛ) напряжением 10 кВ и реконструкция подстанции с установкой двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями.

Сейчас начались работы по реализации первого этапа, в процессе которого энергетики установят 24 опоры, смонтируют 1795 метров провода, проходящего по воздуху и проложат 411 метров кабеля. Затем они приступят к монтажу дополнительного оборудования в подстанции.

До конца года сотрудники Центрального ПО филиала "Оренбургэнерго" планируют полностью завершить реконструкцию.