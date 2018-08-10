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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Оренбургэнерго" ведут реконструкцию подстанции в Переволоцком районе

Специалисты Оренбургэнерго ведут реконструкцию подстанции в Переволоцком районе

13 августа 2018, 11:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

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Специалисты Центрального производственного отделения (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" ведут работы по реконструкции подстанции (ПС) "Переволоцкая", от которой запитаны все населенные пункты района.

  - Необходимость реконструкции вызвана строительством новой солнечной электростанции мощностью 10 мВт. Сейчас ПС "Переволоцкая" получает электроэнергию от действующей СЭС по 4,5 мВТч*, - рассказывает Василий Севостьянов, директор Центрального ПО филиала "Оренбургэнерго". - Новая солнечная электростанция будет генерировать электроэнергии в два раза больше. Она, также, как и существующая солнечная электростанция, будет подключена к подстанции "Переволоцкая".

Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий по строительству и реконструкции. Работы будут проведены в два этапа: строительство новой кабельно-воздушной линии электропередачи (КВЛ) напряжением 10 кВ и реконструкция подстанции с установкой двух дополнительных ячеек с вакуумными выключателями.

Сейчас начались работы по реализации первого этапа, в процессе которого энергетики установят 24 опоры, смонтируют 1795 метров провода, проходящего по воздуху и проложат 411 метров кабеля. Затем они приступят к монтажу дополнительного оборудования в подстанции.

До конца года сотрудники Центрального ПО филиала "Оренбургэнерго" планируют полностью завершить реконструкцию.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

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