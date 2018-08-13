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Отраслевые новости: Энергетика

У Сургутской ГРЭС-2 возросла надежность выдачи

У Сургутской ГРЭС-2 возросла надежность выдачи

13 августа 2018, 14:51
Рубрика: Энергетика
Метки: СУРГУТСКАЯ ГРЭС-2

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ФСК ЕЭС повысила надежность схемы выдачи мощности для крупнейшей теплоэлектростанции России – Сургутской ГРЭС-2. Этого удалось достичь путём модернизации подстанции 500 кВ "Сибирская", участвующей в схеме выдачи мощности ряда генерирующих объектов, включая Сургутскую ГРЭС-2 – самую крупную тепловую электростанцию России.

ФСК инвестировала в проект 635 млн руб. В результате повышена надежность электроснабжения потребителей Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), в том числе предприятий нефтегазовой отрасли.

Проведена модернизация систем релейной защиты и автоматики, заменены 14 выключателей 220-500 кВ, 55 разъединителей 220 кВ, смонтированы новые шкафы управления и оборудование телемеханики и связи. На подстанции установлены 28 высокочастотных заградителей 220 кВ. Комплекс выполненных работ позволил улучшить устойчивость сетей 220-500 кВ.

Подстанция 500 кВ "Сибирская" введена в эксплуатацию в 1979 г. Ее суммарная мощность составляет 1002 МВА. Подстанция обеспечивает электроэнергией потребителей Нижневартовского района ХМАО и предприятия ТЭК, включая Нижневартовский газоперерабатывающий завод.

Энергетика и промышленность России

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