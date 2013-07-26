20 лет ПО "Форэнерго" отметили на ООО "ЧЭМЗ"

27 июля на ООО "ЧЭМЗ" - территориально обособленное производственное подразделение ООО "МЗВА" в г. Чкаловске Нижегородской обл. - прошли торжественные мероприятия в честь двадцатилетия ПО "Форэнерго".

Перед трудовым коллективом выступили основатели компании Евгений Соболев и Николай Карасев, рассказавшие об истории создания Объединения и дальнейших планах по развитию бизнеса. Лучшие работники ООО "ЧЭМЗ" награждены почетными грамотами и ценными подарками.

ООО "ЧЭМЗ" является крупнейшим заводом, входящим в ПО "Форэнерго" (объединяет пятнадцать производственных, инжиниринговых и коммерческих компаний). Предприятие сегодня является градообразующим для города, пройдя за четырнадцать лет путь от выпуска нескольких номенклатурных позиций простейших изделий до крупнейшего европейского производителя арматуры для воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.