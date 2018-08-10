68 лет со дня основания и 63 года со дня выпуска первой кабельной продукции

По пятьдесят
14 августа 2018, 14:49
Рубрика: Новости компаний
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
3 августа 2018 г. наше предприятие праздновало 68 годовщину со дня основания завода "Сарансккабель" и 63 годовщину со дня выпуска первой кабельной продукции.
На праздник приглашены ветераны труда. Для них подготовлена насыщенная программа: экскурсия по цехам, встреча с директором ООО "Сарансккабель", молебен и праздничный обед с просмотром фильма о заводе. Ветеранам труда вручены памятные подарки.
В актовом зале прошло торжественное собрание, где чествовали передовиков производства. Заводчанам вручили почётные грамоты, благодарности и наградили ценными подарками.
С приветственной речью и поздравлением к работникам Общества обратился директор ООО "Сарансккабель". Логунов Владимир Владиславович отметил позитивные изменения, произошедшие за год на предприятии, и рассказал о перспективах завода на ближайшие годы.
Представители Комитета Государственного Собрания Республики Мордовия по бюджету, финансам и налогам и Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия поздравили кабельщиков и особо подчеркнули вклад завода в создание и развитие промышленности Республики, кабельного кластера в Республике и укрепление промышленного потенциала региона.
Не оставили без внимания и победителей и участников конкурса детского творчества, посвящённого дню завода. Хочется отметить, что на заводе всегда с большой ответственностью и вниманием относились к семейным ценностям - такие праздники проводятся давно, и проходят они в атмосфере душевного тепла и дружбы.