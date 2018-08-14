 Александр Бурков дал старт пилотному проекту по переводу энергетической инфраструктуры Омска на цифровые технологии
 
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Александр Бурков дал старт пилотному проекту по переводу энергетической инфраструктуры Омска на цифровые технологии

Александр Бурков дал старт пилотному проекту по переводу энергетической инфраструктуры Омска на цифровые технологии

14 августа 2018, 16:24
Рубрика: Россия
Метки: ОМСКЭЛЕКТРО, АЛЕКСАНДР БУРКОВ

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С подачи руководителя региона в 2018 году начнётся внедрение уникальных автоматизированных систем управления, разработанных в НПО "МИР", в производственную деятельность компании "Омскэлектро".

Александр Бурков продолжает изучать ситуацию в округах Омска, социальные проекты и точки экономического роста городских территорий в рамках формирования Стратегии развития Омской области до 2024 года. Программа социально-экономического развития региональной столицы с учётом возможностей и проблем каждого из пяти её административных округов составит существенную часть единого стратегического документа на всю область.  Сегодня глава региона Александр Бурков совместно с мэром Омска Оксаной Фадиной посетил ряд промышленных предприятий на территории Центрального округа города Омска.

Центральный – самый крупный округ города Омска. В общей сложности здесь зарегистрировано свыше 20 тысяч предприятий, в том числе 6 промышленных гигантов. Именно поэтому анализ ситуации и планирование перспектив Центрального округа Александр Бурков начал с посещения промышленных предприятий. Знакомство с экономическим потенциалом округа Александр Бурков начал с визита внаучно-производственное объединение "Мир". На его площадке сегодня было положено начало возобновлению на новом качественном уровне связей двух омских предприятий. Одним из учредителей созданной 27 лет назад Александром Беляевым частной научно-производственной фирмы "Мир" выступала компания "Омскэлектро". С годами эти связи были утрачены, но сейчас это взаимодействие восстановлено.

Сегодня Александр Бурков дал старт пилотному проекту по переводу энергетической инфраструктуры Омска на цифровые технологии. Акционерное общество "Омскэлектро" и Научно-производственное объединение "Мир" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий и автоматизированных систем управления. При содействии главы региона Александра Буркова стороны договорились реализовать пилотный проект по созданию и внедрению в деятельности АО "Омскэлектро" прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, разрабатываемых НПО "Мир". В результате этого сотрудничества компания "Омскэлектро" должна стать высокотехнологичным и эффективным предприятием.

"Значение подписанного соглашения в первую очередь заключается в восстановлении справедливости. Наше омское предприятие НПО "Мир", которое производит современное оборудование, почему-то ищет заказчика, потребителя за территорией Омского региона. При этом у нас есть "МРСК Сибири", у нас есть "Омскэлектро", которые являются потребителем такой же продукции, но произведенной за рубежом или в других регионах, - отметил глава региона Александр Бурков. – Сегодня эта справедливость восстановлена: муниципальное предприятие "Омскэлектро" и НПО "Мир" заключили соглашение о сотрудничестве и уже прописали конкретные планы, что будут поставлять и в какие сроки".

Генеральный директор НПО "Мир" Александр Беляев считает важным для предприятия любой формы собственности такое внимание к промышленным и производственным проектам со стороны высшего должностного лица региона – руководителя Омской области. "Для нас это честь. К нам руководители области редко приезжают. Для нас это импульс к развитию. Нам нужна и важна поддержка, а поддержка главы региона , конечно, дорогого стоит. В области цифровой энергетики у нас есть патенты. Мы работали с Казахстаном, есть участок на Сахалине, на Камчатке, в Калининграде у нас большой проект реализуется. Мы очень много работаем в других регионах. Помогаем меньше тратить электроэнергию. Но мы хотим и здесь, у себя дома, в Омске, эту работу вести", - отметил Александр Беляев. Александру Буркову не важно, частное или государственное предприятие. Главное, чтобы оно стабильно работало и развивалось, обеспечивало работой омичей.

"Важно отметить, что НПО "Мир" создано с нуля в 90-е годы. И сегодня это одно из ведущих предприятий, это одно из передовых производств, поэтому оно имеет большое значение и как налогоплательщик, и как предприятие, которое социально ориентировано. Это чувствуешь и видишь, даже просто находясь здесь на территории, где всё говорит о внимании руководства к своим работникам. Такое отношение к людям ценно", - отметил Александр Бурков.

Омское предприятие "Мир" - один из лидирующих поставщиков технологий автоматизации энергосбережения в стране. Здесь создают системы автоматизированного учета энергоресурсов и управления энергообъектами, производят измерительные приборы. Структура объединения ориентирована на предоставление решений "под ключ". Предприятие включает в себя научно-исследовательский центр, проектное подразделение и приборостроительный завод. НПО "Мир" способствует цифровизации электросетевого комплекса страны, разрабатывая и внедряя системы "интеллектуального" учета и контроля за потреблением. В настоящее время здесь выпускают продукцию для цифровых подстанций и востребованные импортозамещающие приборы учета, которые позволяют повысить качество и надежность электроснабжения, сократить хищения электроэнергии. На предприятии занято более 414 омичей. Средний возраст работников 38 лет, а средняя заработная плата – 55,8 тыс. рублей. Предприятие отличает стремление к улучшению условий труда и снижению затрат на производство за счёт внедрения современных технологий и мотивации сотрудников к достижению высоких производственных показателей. За прошлый год здесь выпустили продукции на 1,2 млрд. рублей.

Сегодня же Александр Бурков побывал в Омском машиностроительном конструкторском бюро. Предприятие является производством полного цикла: осуществляет разработку, проведение НИОКР, сертификацию разработанной авиационной техники, серийное изготовление, ремонт и сервисное обслуживание выпускаемой продукции. Основная продукция: топливные системы автоматического управления газотурбинных и прямоточных двигателей, насосы и дозаторы различного назначения, агрегаты механизации компрессоров газотурбинных двигателей. Здесь работает более тысячи омичей. Предприятие обеспечено заказами и наращивает объёмы производства. С начала текущего года продукции выпущено на сумму 1,1 млрд. рублей.

Омская Губерния

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