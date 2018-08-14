С подачи руководителя региона в 2018 году начнётся внедрение уникальных автоматизированных систем управления, разработанных в НПО "МИР", в производственную деятельность компании "Омскэлектро".

Александр Бурков продолжает изучать ситуацию в округах Омска, социальные проекты и точки экономического роста городских территорий в рамках формирования Стратегии развития Омской области до 2024 года. Программа социально-экономического развития региональной столицы с учётом возможностей и проблем каждого из пяти её административных округов составит существенную часть единого стратегического документа на всю область. Сегодня глава региона Александр Бурков совместно с мэром Омска Оксаной Фадиной посетил ряд промышленных предприятий на территории Центрального округа города Омска.

Центральный – самый крупный округ города Омска. В общей сложности здесь зарегистрировано свыше 20 тысяч предприятий, в том числе 6 промышленных гигантов. Именно поэтому анализ ситуации и планирование перспектив Центрального округа Александр Бурков начал с посещения промышленных предприятий. Знакомство с экономическим потенциалом округа Александр Бурков начал с визита внаучно-производственное объединение "Мир". На его площадке сегодня было положено начало возобновлению на новом качественном уровне связей двух омских предприятий. Одним из учредителей созданной 27 лет назад Александром Беляевым частной научно-производственной фирмы "Мир" выступала компания "Омскэлектро". С годами эти связи были утрачены, но сейчас это взаимодействие восстановлено.

Сегодня Александр Бурков дал старт пилотному проекту по переводу энергетической инфраструктуры Омска на цифровые технологии. Акционерное общество "Омскэлектро" и Научно-производственное объединение "Мир" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий и автоматизированных систем управления. При содействии главы региона Александра Буркова стороны договорились реализовать пилотный проект по созданию и внедрению в деятельности АО "Омскэлектро" прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, разрабатываемых НПО "Мир". В результате этого сотрудничества компания "Омскэлектро" должна стать высокотехнологичным и эффективным предприятием.

"Значение подписанного соглашения в первую очередь заключается в восстановлении справедливости. Наше омское предприятие НПО "Мир", которое производит современное оборудование, почему-то ищет заказчика, потребителя за территорией Омского региона. При этом у нас есть "МРСК Сибири", у нас есть "Омскэлектро", которые являются потребителем такой же продукции, но произведенной за рубежом или в других регионах, - отметил глава региона Александр Бурков. – Сегодня эта справедливость восстановлена: муниципальное предприятие "Омскэлектро" и НПО "Мир" заключили соглашение о сотрудничестве и уже прописали конкретные планы, что будут поставлять и в какие сроки".

Генеральный директор НПО "Мир" Александр Беляев считает важным для предприятия любой формы собственности такое внимание к промышленным и производственным проектам со стороны высшего должностного лица региона – руководителя Омской области. "Для нас это честь. К нам руководители области редко приезжают. Для нас это импульс к развитию. Нам нужна и важна поддержка, а поддержка главы региона , конечно, дорогого стоит. В области цифровой энергетики у нас есть патенты. Мы работали с Казахстаном, есть участок на Сахалине, на Камчатке, в Калининграде у нас большой проект реализуется. Мы очень много работаем в других регионах. Помогаем меньше тратить электроэнергию. Но мы хотим и здесь, у себя дома, в Омске, эту работу вести", - отметил Александр Беляев. Александру Буркову не важно, частное или государственное предприятие. Главное, чтобы оно стабильно работало и развивалось, обеспечивало работой омичей.

"Важно отметить, что НПО "Мир" создано с нуля в 90-е годы. И сегодня это одно из ведущих предприятий, это одно из передовых производств, поэтому оно имеет большое значение и как налогоплательщик, и как предприятие, которое социально ориентировано. Это чувствуешь и видишь, даже просто находясь здесь на территории, где всё говорит о внимании руководства к своим работникам. Такое отношение к людям ценно", - отметил Александр Бурков.

Омское предприятие "Мир" - один из лидирующих поставщиков технологий автоматизации энергосбережения в стране. Здесь создают системы автоматизированного учета энергоресурсов и управления энергообъектами, производят измерительные приборы. Структура объединения ориентирована на предоставление решений "под ключ". Предприятие включает в себя научно-исследовательский центр, проектное подразделение и приборостроительный завод. НПО "Мир" способствует цифровизации электросетевого комплекса страны, разрабатывая и внедряя системы "интеллектуального" учета и контроля за потреблением. В настоящее время здесь выпускают продукцию для цифровых подстанций и востребованные импортозамещающие приборы учета, которые позволяют повысить качество и надежность электроснабжения, сократить хищения электроэнергии. На предприятии занято более 414 омичей. Средний возраст работников 38 лет, а средняя заработная плата – 55,8 тыс. рублей. Предприятие отличает стремление к улучшению условий труда и снижению затрат на производство за счёт внедрения современных технологий и мотивации сотрудников к достижению высоких производственных показателей. За прошлый год здесь выпустили продукции на 1,2 млрд. рублей.

Сегодня же Александр Бурков побывал в Омском машиностроительном конструкторском бюро. Предприятие является производством полного цикла: осуществляет разработку, проведение НИОКР, сертификацию разработанной авиационной техники, серийное изготовление, ремонт и сервисное обслуживание выпускаемой продукции. Основная продукция: топливные системы автоматического управления газотурбинных и прямоточных двигателей, насосы и дозаторы различного назначения, агрегаты механизации компрессоров газотурбинных двигателей. Здесь работает более тысячи омичей. Предприятие обеспечено заказами и наращивает объёмы производства. С начала текущего года продукции выпущено на сумму 1,1 млрд. рублей.