Десант из 2500 энергетиков завершает свою работу в Дагестане

По просьбе населения останутся на дополнительные работы еще около 500 специалистов

Махачкала, 13 августа 2018, 18:22 — REGNUM Срок командировки десанта энергетиков в Дагестан завершится 19 августа. Запланированный объем работ по наведению порядка в электросетевом хозяйстве республики выполнен уже более чем на 80%. Полностью все работы будут завершены в запланированный срок, сообщил 13 августа в ходе еженедельного совещания при главы региона Владимире Васильеве заместитель гендиректора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков.

Электрики, прикомандированные от ПАО "Россети" на учения, направленные на упорядочение работы системы электроснабжения в Дагестане, уедут, но останутся более 500 специалистов, которые будут заниматься аудитом на всей территории республики, отметил Поляков.

По его словам, дополнительно будут обследованы 33 районных электрических сети, а также выполнен дополнительный объем работ, который определен с учетом мнений и пожеланий населения. Глава "Россетей" принял решение о дополнительном выделении средств в рамках проведения учений. По словам Полякова, уже закуплены необходимые материалы и с 13 августа начнутся работы в Нижнем Казанище и Верхнем Казанище.

Как отметил Поляков, специалисты компании будут и дальше сотрудничать с местными энергетиками, в том числе участвовать в подготовке специалистов для "Дагестанской сетевой компании", вместе осуществлять ремонтные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестан в июле 2018 года по просьбе врио главы региона Владимира Васильева направлена большая группа энергетиков в количестве около 2500 человек из МРСК Северо-Запада, "Ленэнерго", других компаний, входящих в ПАО "Россети". В течение месяца они оказывали помощь в наведении порядка в энергосетевом хозяйстве республики.

За месяц они должны установить 9000 электрических столбов, проложить 600 км линий электропередачи с повышенной пожаробезопасностью и с высокой проводимостью, а также 17 тысяч приборов учета. На все эти работы "Россети" потратит 1,300 млрд рублей. Эффект от этого десанта энергетиков составит до 160 млн рублей в год.