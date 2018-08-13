Филиал "Тулэнерго" контролирует пожарную безопасность объектов электросетевого комплекса

В связи с установившейся в регионе жаркой погодой в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" усилены меры противопожарной безопасности, ведется непрерывный контроль надежного функционирования энергообъектов.

Основной комплекс предупредительных мер был реализован энергетиками задолго до наступления пожароопасного периода. Обновлен противопожарный инвентарь, все автомобили оперативно-выездных бригад укомплектованы порошковыми огнетушителями, ранцевыми лесными огнетушителями и запасом воды.

Территории подстанций защищены от низового пожара железобетонными и металлическими заборами с земельной подсыпкой нижней части. В случае отсутствия таких ограждений обязательно проводится опахивание для создания минерализованной полосы. С начала года такие работы прошли на 36 подстанциях на общей площади 2,78 га.

Продолжается расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Выполнена противопожарная окопка 3797 опор линий электропередачи. Произведена уборка сухой травы и легко сгораемых материалов с территории открытых распределительных устройств подстанций.

Проверена работоспособность систем противопожарной защиты, а также состояния подъездных дорог к источникам воды и пожарным гидрантам. Проведено испытание противопожарного водопровода на 22 объектах.

В соответствии с графиком проводятся противопожарные инструктажи персонала "Тулэнерго" и совместные тренировки с участием личного состава пожарных частей регионального управления МЧС. Организовано взаимодействие с главами муниципальных образований и руководителями сельхозпредприятий по обеспечению пожарной безопасности в зонах линий электропередачи и на территориях энергообъектов.

Энергетики напоминают жителям Тульской области о недопустимости разведения костров, выжигания сухой травы и стерни, а также предупреждают о тяжелых последствиях этих действий - поврежденные огнем линии электропередачи и подстанции, нарушение электроснабжения потребителей и дополнительные затраты на ремонт и восстановление дорогостоящего оборудования.

Обо всех нарушениях и повреждениях в электросетевом комплексе следует сообщать по круглосуточному бесплатному номеру Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-100-33-00 или по короткому номеру 112.