Литва поставит NordBalt на "стоп": что будет с ценами на электричество

Жаркая погода и понижение уровня воды в резервуарах уже вызвали рост цен на электроэнергию в Литве и Латвии, а предстоящий ремонт смычки NordBalt может увеличить счета потребителей еще больше, прогнозируют эксперты

РИГА, 14 авг — Sputnik. Электроэнергетическая перемычка между Литвой и Швецией NordBalt будет отключена 16 августа на ремонт продолжительностью два с половиной месяца. Литва сможет получать электроэнергию из Польши или закупать ее у восточных соседей по БРЭЛЛ, сообщает l24.lt.

Перемычка NordBalt не будет доступна для рынка с полуночи 16 августа, испытания начнутся в 3 часа, а в 7 часов перемычка будет полностью отключена. Ремонт продлится до 28 октября. Предстоит замена муфт сухопутных кабелей. На литовской стороне будет заменено 22 муфты, на шведской стороне — 98 муфт. Гарантийный ремонт проведет датская компания NKT, перенявшая бизнес по производству кабелей у шведской ABB, которая произвела и проложила кабели для перемычки NordBalt.

Эксперты отмечают, что на цену на электроэнергии влияют различные факторы, в том числе погода. Из-за установившейся жары цены на электроэнергию в Литве и Латвии уже выросли. Ремонт смычки может повысить цену на электроэнергию еще больше. При средней цене в 35 евро за мегаватт-час в пиковые периоды потребления и при поломке NordBalt стоимость электроэнергии могла достигать на бирже 200 евро за мегаватт-час.

В 2017 году Nordbalt обеспечила 30% импорта электроэнергии. По данным директора департамента управления системами Litgrid, в целом за свою историю NordBalt отключалась 31 раз: 12 – по вине муфт, а оставшиеся разы — по причине преобразователей или внешнего воздействия (11 были в Нюбру и 8 в Клайпеде).

Из-за нестабильной работы смычки NordBalt эксперты в области энергетики критикуют решение Литвы выйти из энергокольца БРЭЛЛ и принципиального нежелания в перспективе покупать более дешевую электроэнергию со строящейся сейчас БелАЭС.

Литва, как и две другие страны Балтии, заявила о желании выйти к 2025 году из энергокольца БРЭЛЛ, чтобы обеспечить себе независимость от совместной с РФ энергетической системы. В июне Латвия, Литва, Эстония и Польша подписали в Брюсселе политическое соглашение с Еврокомиссией о запуске проекта синхронизации электросетей.

Для реализации проекта будет использоваться нынешнее двухзвенное соединение мощностью 1000 мегаватт (МВт) LitPolLink (AC, переменного тока) и будет проложена новая асинхронная электрическая линия (DC, постоянного тока) мощностью 700 МВт по дну Балтийского моря между Литвой и Польшей.

Россия планирует в 2018 году завершить все необходимые мероприятия, связанные с выходом из ее энергосистемы стран Балтии.