На новых энергоблоках ЛАЭС прошла сессия международной ядерной школы Росатома

Бонусом для иностранных и российских студентов, проходящих дополнительное обучение в Международной политехнической летней школе по ядерной энергетике при Санкт-Петербургской политехническом университете Петра Великого, стал технический тур на Ленинградскую АЭС.

Как сообщила 47news пресс-служба ЛАЭС сегодня, 14 августа, в ходе технического тура на ведущее предприятие энергетиков 47 региона свыше полсотни будущих специалистов в области машиностроения, электроэнергетики, атомной энергетики, нефтяной и газовой промышленности познакомились с проектом российских энергоблоков поколения 3+ и увидели, как ведется сооружение одной из самых современных атомных станций в мире.

Как рассказала старший преподаватель кафедры тепловой энергетики ЛАЭС Екатерина Соколова, такого рода визиты на действующие энергетические объекты являются для каждого студента уникальной практикой. В большинстве стран мира такой возможности у молодежи нет. Поэтому ознакомительные туры на ЛАЭС традиционно пользуются спросом у иностранных студентов.

"Я побывал на многих промышленных предприятиях, но на атомной станции я впервые. Это фантастика! У студентов в Китае нет возможности посетить атомную станцию. О том, как устроена АЭС и как она функционирует, мы можем увидеть только по телевизору или из книг и буклетов. А здесь нам показали, как строятся современные российские блоки, как ведется монтаж оборудования. Сегодняшний визит – это уникальная возможность для студентов-атомщиков, которым предстоит их эксплуатация. И я хоть не связан с ядерной энергетикой, но без сомнения все увиденное сегодня мне обязательно пригодится, ведь любая отрасль промышленности так или иначе связана с энергетикой", - поделился своими впечатлениями от увиденного на ЛАЭС студент Северо-Западного политехнического университета Шубо Лю из Китая.

"У атомной энергетики определенно есть будущее. Надеюсь, когда-нибудь отношение к ней в моей стране изменится, и в Италии появятся современные и безопасные атомные станции, возможно, уже следующего, четвертого поколения. Честно говоря, я мечтаю работать на такой атомной станции как ЛАЭС", - это мнение студента Римского университета Сапиенца Якопо Дамициа.

Как сообщила Екатерина Соколова, всего за время действия этого проекта на ЛАЭС побывали свыше 400 студентов из разных стран мира. Очередная международная политехническая школа по ядерной энергетике запланирована на зиму 2019 года. Ее организаторы уже сегодня планируют расширить географию стран и увеличить количество участников обучения.