На заводе СПЕЦКАБЕЛЬ проведено испытание кабеля КИПвЭПКбП

На "Спецкабеле" регулярно проходят испытания кабелей, благодаря которым наши сотрудники уверены в качестве выпускаемых изделий и имеют возможность составлять рекомендации по применению, монтажу и особенностям прокладки продукции. Не так давно на заводе изготовили образцы для испытания марки КИПвЭПКбП - это вариант исполнения кабеля КИПвЭПКП в повивной броне.

О ходе испытания

На испытание было представлено 100 метров образца.

После заправки на испытательном стенде и вывода двух остаточных концов проходило измерение параметров кабеля в исходном состоянии. Далее к образцу прикладывалось продольное усилие, кабель растягивался. При необходимых значениях процесс прерывался, проходило измерение заданных электрических параметров кабеля в натянутом состоянии. Растягивание и измерение продолжалось до полного обрыва токопроводящих жил. Обрыв ТПЖ ученые договорились принять за полный разрыв образца. Контролировалось электрическое сопротивление ТПЖ.

Расчетное разрывное усилие кабеля составило 15, 5 кН. Число проволок в броне - 24, в оплетке экрана - 128.

Результаты эксперимента

После усилия в 14 кН наблюдался участок остаточной деформации кабеля. При постоянно растущем удлинении потребовалась повторная заправка. Использовался полный ход машины - приложенное усилие росло медленно. Полный обрыв произошел при 15 кН.

При растяжении имела место тенденция к резкому росту при усилиях 10-12 кН, что составляет 70-80% до момента разрыва. Относительное удлинение кабеля пересекает установленный порог 2% в этом диапазоне.

Изменение электрической емкости происходило плавно и возле указанного диапазона натяжений достигало 12-15%, что превышает указанный диапазон в 10%.

Волновое сопротивление кабеля на полной испытуемой длине на низких частотах (31,25 кГц) изменялось незначительно, вырастая до 8% к 10 кН, чуть-чуть выходя за установленную границу. Однако на высоких частотах (1 МГц) волновое сопротивление вырастало сильно, увеличиваясь в 1,5 раза. Это делает передачу информации на таких скоростях затруднительной.

Ощутимый прирост затухания при показателе 10 кН до 10% (небольшое преувеличение установленных 8%) и 30% (чрезвычайно большое изменение) для низких и высоких частот соответственно наблюдался в виде плавно возрастающих зависимостей, несмотря на отличающееся поведение других пар.

Рекомендации по применению кабеля КИП

По результатам испытания кабеля в качестве предельного усилия при прокладке и эксплуатации рекомендованы усилия, составляющие, соответственно, 65 и 75% от предельного разрывного усилия, но только в том случае, если речь идет об оценке работоспособности изделия по электрическому сопротивлению ТПЖ.

Кабель КИПвЭПКП в повивной броне рекомендован к применению для прокладки в грунты всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям. При этом допустимый радиус изгиба кабеля составляет не менее 15 максимальных наружных диаметров.

Регулярные испытания подтверждают надежность продукции завода и помогают подробно составить рекомендации для наших потребителей.