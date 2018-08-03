Ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" оценил возможности ресурсного центра Атоммаша

Волгодонский филиал компании "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Атомэнергомаш) с рабочим визитом посетил ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Михаил Стриханов.

Директор по операционной деятельности Максим Жидков и руководитель Волгодонского инженерно-технического института Филиала НИЯУ "МИФИ" Валентина Руденко в ходе экскурсии познакомили Михаила Стриханова с технологическими возможностями Атоммаша и основным оборудованием для атомных станций, производимым на предприятии.

Особый интерес для гостя представил Ресурсный центр для подготовки иностранных специалистов в области инжиниринга, технического обслуживания и ремонта российских и зарубежных АЭС, созданный на базе "Атоммаша" в 2016 г. Практические и теоретические занятия в Ресурсном центре проводят как специалисты завода, так и преподаватели Волгодонсокго филиала ВИТИ НИЯУ МИФИ. Обучение происходит непосредственно в производственном корпусе на полномасштабном оборудовании (корпус реактора, парогенератор, гидроемкость САОЗ, компенсатор давления), что позволяет обеспечить высокий уровень практической подготовки студентов. Начиная с 2016 года в Ресурсном центре прошли практику свыше 300 иностранных студентов-атомщиков. Это граждане Монголии Армении, Вьетнама, Иордании, Бангладеш, Ганы, Чили.

В рамках визита Михаил Стриканов также встретился с группой студентов Волгодонского Филиала МИФИ, которые сегодня проходят практику на заводе Атоммаш.

Михаил Стриханов высоко оценил работу преподавателей Волгодонского Филиала МИФИ и специалистов Атоммаша по подготовке студентов на базе Ресурсного центра, а также отметил важность данного проекта для продвижения отечественных технологий в области атомной энергетики на мировом рынке.