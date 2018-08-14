Электросетевой комплекс Московской области готов к ухудшению погодных условий

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что в связи с прогнозируемым ухудшением погоды: сильным дождем, грозой с порывами ветра до 22 м/с электросетевые компании Подмосковья ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго" ввели режим повышенной готовности.

В компаниях организовано круглосуточное дежурство персонала, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей,

осуществляется мониторинг погодных условий.

В постоянную готовность приведены резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции, которые позволяют оперативно подключить

потребителей на случай возможных сбоев в электроснабжении.

Напоминаем, что для населения работает Единый информационный контактный центр электросетевых компаний Московской области:

телефон 8-800-700-40-70 (круглосуточно, звонок бесплатный).





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Министерство энергетики Московской области

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