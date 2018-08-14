 Электросетевой комплекс Московской области готов к ухудшению погодных условий
 
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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Электросетевой комплекс Московской области готов к ухудшению погодных условий

Электросетевой комплекс Московской области готов к ухудшению погодных условий

15 августа 2018, 09:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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Министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что в  связи с прогнозируемым ухудшением погоды: сильным дождем, грозой с  порывами ветра до 22 м/с электросетевые компании Подмосковья ПАО "МОЭСК"  и АО "Мособлэнерго" ввели режим повышенной готовности.

В компаниях организовано круглосуточное дежурство персонала, включая  бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей, 
осуществляется мониторинг погодных условий.

В постоянную готовность приведены резервные источники электроснабжения –  передвижные электростанции, которые позволяют оперативно подключить 
потребителей на случай возможных сбоев в электроснабжении.

Напоминаем, что для населения работает Единый информационный контактный  центр электросетевых компаний Московской области:
телефон  8-800-700-40-70 (круглосуточно, звонок бесплатный).


-- 
Министерство энергетики Московской области
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Компания: ПАО "МОЭСК"

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