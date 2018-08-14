Электросетевой комплекс Московской области готов к ухудшению погодных условий

Большая кабельная перепись
15 августа 2018, 09:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что в связи с прогнозируемым ухудшением погоды: сильным дождем, грозой с порывами ветра до 22 м/с электросетевые компании Подмосковья ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго" ввели режим повышенной готовности.
В компаниях организовано круглосуточное дежурство персонала, включая
бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей,
осуществляется мониторинг погодных условий.
В постоянную готовность приведены резервные источники электроснабжения –
передвижные электростанции, которые позволяют оперативно подключить
потребителей на случай возможных сбоев в электроснабжении.
Напоминаем, что для населения работает Единый информационный контактный
центр электросетевых компаний Московской области:
телефон 8-800-700-40-70 (круглосуточно, звонок бесплатный).
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Министерство энергетики Московской области
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