Из-за несоблюдения правил электробезопасности на объектах энергетики за лето погибли 4 человека

В 2018 году зафиксирован рост несчастных случаев на объектах энергетики. В Калининградской области из-за несоблюдения правил электробезопасности с 21 июня погибли 4 человека.

Во всех случаях калининградцы выполняли несогласованные с представителями "Янтарьэнерго" работы вблизи или на энергообъектах. Предупреждающие об опасности знаки на объектах имелись.

Так, 21 июня житель поселка Озерное Черняховского округа при попытке самовольного подключения дома к сетям был смертельно поражен электрическим током. В марте потребителя отключили от электроснабжения за долги перед сбытовой компанией.

В поселках Прислово и Куликово Зеленоградского округа в июле произошло два аналогичных случая со смертельным исходом. Водители-операторы манипуляторов при производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи допустили прикосновение стрелы к проводу ЛЭП. В результате происшествия произошел обрыв провода, водители скончались на месте.

Работник одной из калининградских частных компаний, занимающейся подключением к электрическим сетям, в результате несанкционированных работ на воздушной ЛЭП попал под воздействие электрического тока. Случай с летальным исходом произошел в поселке Новодорожный Гурьевского округа в августе. Договор о сотрудничестве с "Янтарьэнерго" у индивидуального предпринимателя отсутствовал.

"Янтарьэнерго" обращается к руководителям предприятий, строительных организаций, агрофирм, ко всем жителям региона и напоминает об опасности электрического тока. Зачастую несчастные случаи происходят при попытках несанкционированного проникновения на подстанции, хищения проводов и другого металлического оборудования, а также в результате несогласованных с "Янтарьэнерго" строительных работ в охранной зоне ЛЭП. При обнаружении открытых дверей трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, повреждении кабельной и воздушной линии, попытки проникновения на территорию электроустановок посторонних лиц – не будьте равнодушными! Незамедлительно звоните в контакт-центр "Янтарьэнерго" по бесплатному номеру телефона: 8 800 775 57 48. Своим неравнодушием вы можете уберечь от беды случайного прохожего и спасти ему жизнь.