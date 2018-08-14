 Команда управления Нижновэнерго стала лучшей на туристическом слете
 
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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Команда управления Нижновэнерго стала лучшей на туристическом слете

Команда управления Нижновэнерго стала лучшей на туристическом слете

15 августа 2018, 09:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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Нижновэнерго

Туристический слет состоялся в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" в прошедшие выходные на игровой площадке "Поляна Слетов" (берег р. Линда в Семеновском районе Нижегородской области). В нем приняли участие восемь команд, представлявших различные подразделения электросетевой организации. Самый высокий результат показала команда управления филиала.

Соревнования проходили по пяти дисциплинам: туристическая полоса препятствий, техника водного туризма (гонки на байдарках), оказание первой медицинской помощи пострадавшему, смотр-конкурс на лучший бивуак и смотр-конкурс самодеятельности. Представители управления Нижновэнерго оказались лучшими в оказании помощи пострадавшему и заняли вторые места на туристической полосе препятствий и в гонках на байдарках.

Второе общекомандное место заняли участники из производственного отделения "Балахнинские электрические сети", третье – команда производственного отделения "Уренские электрические сети". Балахнинские энергетики показали хорошие результаты на туристической полосе препятствий, в гонках на байдарках, в оказании первой медицинской помощи пострадавшему и смотре-конкурсе на лучший бивуак. Команда Уренских электросетей отличилась в смотре-конкурсе самодеятельности, конкурсе на лучший бивуак и на полосе препятствий. В тройки лучших на различных этапах также вошли представители производственных отделений Центральные, Арзамасские и Кстовские электросети.

Туристические слеты "Нижновэнерго" имеют производственную направленность. Их задача – усовершенствовать навыки сотрудников, необходимые для работы в электросетевом комплексе. Так, при прохождении полосы препятствий отрабатывается правильная последовательность действий для безопасного подъема на высоту, что необходимо при выполнении работ на линиях электропередачи, на подстанциях и в распределительных сетях. Умение пользоваться плавсредствами полезно при работе в заболоченной местности и вблизи водоемов, способность разбить лагерь и приготовить пищу на костре – в экстремальных условиях, при устранении технологических нарушений в отдаленных от населенных пунктов местностях.

Кроме того, во время туристических слетов проверяется способность персонала Нижновэнерго работать в команде, демонстрировать слаженность действий и взаимовыручку. В электросетвой компании уделяют существенное внимание формированию и поддержанию необходимого уровня квалификации персонала, что является залогом надежной работы электросетевого комплекса региона и качественного электроснабжения потребителей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"

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