МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра помогли в поиске останков пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны

Активисты ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и ПАО "МРСК Центра" приняли участие в торжественном погребении останков воинов Великой Отечественной войны в Тверской области. Церемония стала завершением Вахты Памяти, проведенной энергетиками совместно с поисковым отрядом "Курган".

По данным Книги Памяти Нижегородской области, из 350 тысяч наших земляков, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной, свыше 160 тысяч (45%) являются пропавшими без вести. Розыском их останков для установления личностей солдат и последующего их захоронения уже три десятилетия занимается отряд "Курган". Силами поисковиков проведено более 100 полевых поисковых экспедиций, подняты останки свыше 5000 военнослужащих Красной армии, установлено 399 имен.

В 2018 г. энергетики ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и ПАО "МРСК Центра" сформировали бригаду для участия в поисковых работах в Бельском районе Тверской области. В этих местах сражались части, сформированные в Горьковской области и г. Горький: подразделения 250-й и 17-й гвардейской стрелковых дивизий, 35-й и 37-й механизированных бригад, 93-й и 279-й стрелковые дивизии и др. На полях сражений под Белым сложили свои головы тысячи воинов-горьковчан.

В результате Вахты Памяти были обнаружены и преданы земле 322 воина, установлено восемь имен. Кроме того, был найден самолет-истребитель Як-7Б. В кармане куртки пилота находилась армейская книжка, по которой удалось восстановить его личность – Тумасов Маргос Манукович. 1920 г.р., сержант, пилот 12-го истребительного авиаполка, армянин по национальности, проживавший в г. Ростов. Согласно журналу боевых действий, 8 декабря 1942 г. три самолета Як-7Б прикрывали советские войска в районе г. Белый и приняли бой с четырьмя самолетами противника: двумя "Мессершмиттами" и двумя "Дорнье". Не вернувшийся с задания сержант Тумасов до сих пор считался пропавшим без вести. В настоящее время поисковики пытаются найти родных погибшего летчика.

Сотрудники ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и ПАО "МРСК Центра" намерены сделать Вахты Памяти о солдатах, отдавших жизнь за Родину на полях Великой Отечественной войны, одной из добрых военно-патриотических традиций обеих компаний. Ежегодно накануне Дня Победы работники МРСК Центра и Приволжья навещают ветеранов-энергетиков с подарками, участвуют в торжественных шествиях, возлагают венки к мемориалам павших воинов, благоустраивают памятники отдавшим жизнь в победоносной борьбе с фашистами.