МРСК Центра реализует программу перспективного развития систем учета электроэнергии в электросетевом комплексе Воронежской области

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" в рамках реализации инвестиционной программы продолжает модернизацию систем учета электроэнергии в электросетевом комплексе региона.

В рамках проведения этих работ специалисты заменили 170 приборов учета электроэнергии на 15 подстанциях 35-110 кВ, а также оснастили современными системами технического учета свыше 100 трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ в Вернехавском, Каширском, Нижнедевицком, Новоусманском, Панинском, Рамонском и Семилукском районах Воронежской области.

Все установленные приборы учета обладают возможностью дистанционной передачи данных в автоматизированную систему учета электроэнергии (АСУЭ). Комплекс АСУЭ позволяет повысить достоверность учета электроэнергии, отпущенной потребителям в сеть, вести ее постоянный контроль и расчет, оперативно получать сведения о возможных хищениях электроэнергии.

В общей сложности энергетики в течении 2018 года планируют оснастить автоматизированными системами учета электроэнергии 142 центра питания Воронежэнерго. Таким образом, новой системой будут охвачены более 80% подстанций филиала уровня напряжения 35-110 кВ. Также специалисты установят более 3200 современных цифровых счетчиков технического учета на комплектных трансформаторных подстанциях (КТП 6-10/0,4 кВ).

В целом, в текущем году на автоматизацию учёта электроэнергии в зоне ответственности воронежского филиала МРСК Центра планируются направить порядка 147 млн. рублей.