 МРСК Центра реализует программу перспективного развития систем учета электроэнергии в электросетевом комплексе Воронежской области
 
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МРСК Центра реализует программу перспективного развития систем учета электроэнергии в электросетевом комплексе Воронежской области

МРСК Центра реализует программу перспективного развития систем учета электроэнергии в электросетевом комплексе Воронежской области

15 августа 2018, 13:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО

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Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" в рамках реализации инвестиционной  программы продолжает модернизацию систем учета электроэнергии в электросетевом комплексе региона.

В рамках проведения этих работ специалисты  заменили  170  приборов учета  электроэнергии на 15 подстанциях 35-110 кВ,  а также оснастили современными системами технического учета  свыше 100  трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ в Вернехавском, Каширском, Нижнедевицком, Новоусманском, Панинском, Рамонском и Семилукском районах Воронежской области.

Все установленные приборы учета обладают возможностью дистанционной передачи данных в  автоматизированную систему учета электроэнергии (АСУЭ). Комплекс АСУЭ позволяет повысить достоверность учета электроэнергии, отпущенной потребителям в сеть, вести ее постоянный контроль и расчет, оперативно получать сведения о возможных хищениях электроэнергии.

В общей сложности энергетики в течении 2018 года планируют оснастить автоматизированными системами учета электроэнергии 142 центра питания Воронежэнерго.  Таким образом, новой системой будут охвачены более 80% подстанций филиала уровня напряжения 35-110 кВ. Также специалисты установят более 3200 современных цифровых счетчиков технического учета на комплектных трансформаторных подстанциях (КТП 6-10/0,4 кВ).

В целом, в  текущем  году  на автоматизацию учёта электроэнергии  в зоне ответственности воронежского филиала МРСК Центра планируются направить  порядка 147 млн.  рублей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

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