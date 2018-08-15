Молдавия намерена выйти из Электроэнергетического совета СНГ

По пятьдесят
15 августа 2018, 16:55
Рубрика: В мире
Метки: МОЛДАВИЯ
Министерство экономики и инфраструктуры Молдавии опубликовало в среду на своем сайте проект постановления правительства "О денонсации Соглашения о координации отношений между государствами СНГ в области электроэнергетики от 14 февраля 1992 года".
"В контексте реализации проекта взаимоподключения электросетей Молдавии и Румынии цели и условия соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики стран СНГ не соответствуют приоритетам Молдавии в области энергетической безопасности", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщит Электроэнергетическому совету СНГ о выходе Молдавии из его состава.
По соглашениям, заключенным в рамках Содружества, через год это решение вступит в силу.
Молдавия не участвует в заседаниях Электроэнергетического совета стран СНГ с 2016 года.
КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/