 Молдавия намерена выйти из Электроэнергетического совета СНГ
 
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Молдавия намерена выйти из Электроэнергетического совета СНГ

Молдавия намерена выйти из Электроэнергетического совета СНГ

15 августа 2018, 16:55
Рубрика: В мире
Метки: МОЛДАВИЯ

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Министерство экономики и инфраструктуры Молдавии опубликовало в среду на своем сайте проект постановления правительства "О денонсации Соглашения о координации отношений между государствами СНГ в области электроэнергетики от 14 февраля 1992 года".

"В контексте реализации проекта взаимоподключения электросетей Молдавии и Румынии цели и условия соглашения о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики стран СНГ не соответствуют приоритетам Молдавии в области энергетической безопасности", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщит Электроэнергетическому совету СНГ о выходе Молдавии из его состава.

По соглашениям, заключенным в рамках Содружества, через год это решение вступит в силу.

Молдавия не участвует в заседаниях Электроэнергетического совета стран СНГ с 2016 года.

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/

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