 На Бурейской ГЭС вывели в плановый капремонт гидроагрегат №4
 
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Отраслевые новости: Энергетика

На Бурейской ГЭС вывели в плановый капремонт гидроагрегат №4

На Бурейской ГЭС вывели в плановый капремонт гидроагрегат №4

15 августа 2018, 15:05
Рубрика: Энергетика
Метки: БУРЕЙСКАЯ ГЭС

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На Бурейской ГЭС начался капитальный ремонт четвертого гидроагрегата. Работы проводятся в соответствии с производственной программой ПАО "РусГидро" и годовым графиком ремонта энергетического оборудования филиала на 2018 год. Это второй капитальный ремонт ГА-4 в истории станции, первый состоялся в 2011 году.

Ремонтные работы на гидроагрегате планируется завершить в ноябре 2018 года. За этот период специалисты Зейского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" произведут полную разборку гидротурбины с выемкой и ревизией всех основных узлов, отремонтируют генератор, гидротурбину, аварийно-ремонтный затвор. Также энергетики проведут текущий ремонт силового трансформатора класса напряжения 500 кВ.

Весь комплекс работ направлен на повышение безопасности и надежности эксплуатации гидроагрегата, а также восстановление технико-экономических характеристик близких к проектным.

Четвертый гидроагрегат Бурейской ГЭС был введен в эксплуатацию в ноябре 2005 года. За почти тринадцать лет работы ГА-4 выработал 9,413 млрд кВт∙ч электроэнергии, что составляет более 13% от общей выработки станции.

"Энергетика и промышленность России"

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