Студенческий отряд "Энергостарт" завершил работу на объектах филиала "Оренбургэнерго"

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" завершил свою работу студенческий отряд "Энергостарт". В составе единого отряда работали 40 участников, разделённые на две команды: "Энергостарт-ОГУ" и "Энергостарт-ОГАУ". В студенческий отряд "Энергостарт-ОГУ" вошли студенты 1-3 курсов электроэнергетического факультета Оренбургского государственного университета. В составе "Энергостарт-ОГАУ" - студенты 1-3 курсов инженерного факультета Оренбургского государственного аграрного университета.

Будущие энергетики трудились на объектах энергокомпании в период со 2 июля по 15 августа 2018 года. Студенческий отряд "Энергостарт-ОГАУ" работал в службе централизованного ремонта и производственной службе подстанций Центрального производственного отделения. Бригады были заняты на ремонтно-хозяйственных работах на территории подстанций, трудились в цехе по ремонту силовых трансформаторов.

- Студенты работали активно. Совместно с сотрудниками цеха парни ремонтировали трансформаторы, девушки помогали сформировать ремонтную программу на 2019 год. Багаж теоретических знаний у всех бойцов увеличился, это им очень поможет в дальнейшей учебе. А благодаря практической части, ребята ознакомились со всеми циклами ремонта, - поделился результатами работы Денис Вязников, начальник службы централизованного ремонта Центрального производственного отделения филиала "Оренбургэнерго".

Бойцы отряда "Энергостарт-ОГУ" были заняты на текущих и капитальных ремонтах оборудования городских трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, расчистке просек воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой поросли, съеме показаний приборов учета

- Мы благодарны филиалу "Оренбургэнерго" и нашим наставникам за тот производственный опыт, который получили. Работали не как новички – студенты, а как электромонтеры со 2 группой электробезопасности, - рассказывает Никита Осипов, командир отряда "Энергостарт-ОГУ".

Помимо основной работы, бойцы принимали активное участие в культурно-массовых мероприятиях. По завершению трудового сезона их насчиталось 186. Студенты посетили детский сад № 73 и 126, показали детям спектакль "Про его Величество Электричество" и рассказали об опасности электрического тока; побывали с экскурсией на учебно-тренировочном полигоне филиала "Оренбургэнерго"; сдали кровь в День донора, организовали отрядные игры, провели Спартакиаду, участвовали в танцевальном флэшмобе, сыграли в дартс, рыбачили, соревновались в знании песен, мастерили поилки для птиц, устраивали турниры по шахматам и настольному теннису.

В бригадном зачете лучшим отрядом стал отряд Оренбургского государственного аграрного университета "Энергостарт-ОГАУ". По итогам трудового семестра по результатам трудовой деятельности лучшими бойцами стали

Тулигенов Дияз, Миникаев Ринат, Маслов Егор, Осипов Никита, Антонова Екатерина, Медведева Валентина , Федотов Ярослав ("Энергостарт-ОГУ") и Челпанов Борис, Кравченко Михаил, Паршина Светлана, Тепайкина Виктория, Самойленко Андрей, Чулпанов Иван ("Энергостарт-ОГАУ").

В подразделениях электрических сетей вы получили ценный опыт, поняли в чем заключается работа энергетика. Пусть трудовая практика станет началом большого профессионального пути, - обратился к молодым коллегам Михаил Кузьмин, заместитель директора - главный инженер филиала "Оренбургэнерго".