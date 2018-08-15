 Транспортный коллапс произошел на Замоскворецкой линии метро
 
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Отраслевые новости: Россия

Транспортный коллапс произошел на Замоскворецкой линии метро

Транспортный коллапс произошел на Замоскворецкой линии метро

15 августа 2018, 13:22
Рубрика: Россия
Метки: ПРОИСШЕСТВИЯ

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В Москве на Замоскворецкой линии метро поезда ходят с увеличенным интервалом.

Как стало известно РЕН ТВ, на станции метро "Автозаводская" резервный поезд стоит в 5 метрах от платформы.

Возгорания и задымления нет.

По некоторым данным, на зеленой ветке возникли проблемы с кабелем.

"От "Новокузнецкой" до "Орехово" нет движения поездов. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Службы мосметро работают над восстановлением движения на этом участке. Рассчитываем поехать в течение 15 минут. Благодарим за терпение", — сообщили на страничке столичной подземки в Twitter.

REN.TV

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