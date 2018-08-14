170 фактов хищения электроэнергии пресечено в юго-западном энергорайоне

С начала 2018 года сотрудники филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети (входит в группу "Россети") составили 170 актов на безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии сос стороны физических и юридических лиц. Общий объем недоучтенной электроэнергии составил более 8,9 млн кВт∙ч. на сумму 39 млн руб.

Мероприятия по выявлению фактов хищения электроэнергии проводились одновременно в Новороссийском, Анапском, Геленджикском, Абинском и Крымском районах края.

Активная работа по выявлению случаев незаконного потребления электроэнергии дает положительные результаты – 91 акт безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на общую сумму более двух миллионов рублей уже оплачены. Потребители, не оплатившие свою задолженность в установленные сроки, будут возмещать ее в судебном порядке с возложением на виновных лиц всех судебных расходов.

Ущерб, который наносят недобросовестные потребители электроэнергии, напрямую влияет на надежность электроснабжения. Несанкционированное подключение к сети ведет к повышению максимально допустимой нагрузки и повышает риск нарушений электроснабжения. Кроме того, хищения электроэнергии угрожают здоровью и жизни людей.

Напомним, с 2016 года ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц − от ста до двухсот тысяч рублей.

ПАО "Кубаньэнерго" просит не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 (анонимность гарантируется).