АО "Севкавказэнерго" и отделение МВД по Алагирскогому району разработало план мер по борьбе с расхитителями электроэнергии

По инициативе АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") в отделе МВД по Алагирскому району состоялась встреча работников гарантпоставщика с представителями местных правоохранительных органов.

Основной темой обсуждения стало взаимодействие при выявлении и пресечении фактов незаконного потребления электроэнергии, а также последующее привлечение правонарушителей к административной ответственности. В совещании приняли участие заместитель начальника Владикавказского ЭСО Сослан Бугулов, начальник энергосбытового отделения г. Алагир – пос. Мизур Хазби Хохов, начальник ОМВД России по Алагирскому району полковник полиции Асланбек Тулатов и заместитель начальника ОУУП и ПДН Владислав Дарчиев.

Энергетики назвали самые проблемные участки Алагирского района в плане собираемости платежей. По словам Хазби Хохова, в отношении самых злостных неплательщиков АО "Севкавказэнерго" применяется процедура ограничения потребления электроэнергии. Однако, зачастую, подобные абоненты сами незаконно повторно подключаются к электрической сети. Представители правопорядка взяли на себя обязательство уделять особое внимание подобным фактам, при условии надлежащего актирования выявленных случаев представителями гарантпоставщика. В качестве примера отлаженного взаимодействия энергетиков и полиции был рассмотрен г. Владикавказ, в котором зафиксировано наибольшее количество недобросовестных потребителей, привлеченных к административной ответственности за расхищение электроэнергии.

Подводя итог совещания, стороны договорились о проведении в ближайшее время трёхстороннего совещания в расширенном составе, куда войдут также представители районного суда г. Алагир.

" ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.Передача и распределение"