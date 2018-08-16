ФСК прокоментировала информацию о возможном переходе компании под прямой контроль "Россетей"

Контроль правительства за деятельностью Федеральной сетевой компании (ФСК) осуществляется в соответствии с указом президента РФ, сообщили RNS в ФСК, комментируя информацию о предложении "Россетей" перевести компанию под прямое управление холдинга.

"Указом президента N1567 от 22 ноября 2012 года правительству поручено в том числе обеспечить сохранение контроля государства за деятельностью ФСК ЕЭС. Таким образом, на момент принятия решения контроль был закреплен за правительством, и для исполнения указа он должен быть сохранен", — отметили в компании.

Как пояснили в ФСК, в том числе это связано со специальными функциями ФСК ЕЭС, закреплёнными в федеральном законе "Об электроэнергетике", федеральным охватом деятельности компании, статусом естественной монополии и стратегического предприятия.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщила, что "Россети" предложили исключить ФСК из перечня госкомпаний, работающих по директивам правительства. В этом случае принятие всех управленческих решений в ФСК перейдут к "Россетям". В настоящее время многие управленческие решения в ФСК принимаются без учета мнения "Россетей", которые являются материнской компанией ФСК.

RNS