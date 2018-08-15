Нижновэнерго реконструирует подстанцию в Богородском районе

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" реконструирует подстанцию (ПС) 110/10 кВ "Буревестник" в Богородском районе Нижегородской области. Целью выполнения работ является повышение мощности и модернизация электроустановки, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить дополнительные возможности для технологического присоединения к электросети.

Реконструкция ПС "Буревестник" стартовала в мае 2018 г. и завершится к началу отопительного сезона. В текущем году планируется заменить силовой трансформатор 10 000 кВА на трансформатор большей мощности (25 000 кВА), смонтировать две дополнительные ячейки к каждой секции шин 10 кВ, реконструировать пролеты воздушных линий электропередачи 10 кВ, маслоприемные и маслосборные устройства, модернизировать оборудование релейной защиты и автоматики, увеличить пропускную способность шин 10 кВ, а также создать вокруг подстанции противопожарный разрыв с щебеночным покрытием, установить системы связи, телемеханики и измерения.

На данный момент на ПС "Буревестник" демонтирован старый и смонтирован новый трансформатор, установлены модульный общестанционный пункт управления, маслоприемные и маслосборные устройства, создан фундамент для дополнительных ячеек, произведена реконструкция пролетов воздушных линий электропередачи 10 кВ и сделан противопожарный разрыв. Работы ведутся без отставания от графика.

Своевременная и полноценная реализация инвестиционной программы входит в число приоритетных задач Нижновэнерго. Эта работа позволяет планомерно повышать надежность электросетевого комплекса и удовлетворять растущий спрос на технологическое присоединение в регионе. Напомним, в 2018 г. электросетевая компания намерена выполнить также реконструкцию ПС 110/6 кВ "Соцгород" в Нижнем Новгороде и ПС 110/35/6 кВ "Левобережная" в Городецком районе Нижегородской области.