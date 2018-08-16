Определены организационные и технические требования к энергосистемам и их элементам

Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Утвержденными Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем установлены, в частности:

- порядок технологического функционирования Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;

- порядок и условия обеспечения параллельной работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии в составе электроэнергетической системы (далее - энергосистема);

- общие требования к планированию развития энергосистемы, планированию и управлению режимами работы энергосистем, организации и осуществлению оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и оперативно-технологического управления;

- общие условия взаимодействия субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в целях обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы, качественного и надежного снабжения потребителей электрической энергией;

- общие системные требования к релейной защите и автоматике, линиям электропередачи, оборудованию электрических станций и сетей, электроустановкам потребителей электрической энергии как элементам энергосистемы, организации и осуществлению их эксплуатации, выполнение которых необходимо для обеспечения технологической совместимости указанных элементов энергосистемы, обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы, обеспечения возможности надежной и безопасной работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок в ее составе.

Правила распространяются на:

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, которые владеют на праве собственности или ином законном основании входящими в состав энергосистемы объектами электросетевого хозяйства классом напряжения 35 киловольт и выше (для объектов электросетевого хозяйства, входящих в состав технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, - независимо от класса напряжения таких объектов) и (или) объектами по производству электрической энергии (далее - владельцы объектов электроэнергетики);

потребителей электрической энергии, энергопринимающие установки которых подключены под действие противоаварийной автоматики и (или) включены в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и мощности, и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими установками максимальной мощностью 5 мегаватт или более, изменение нагрузки энергопринимающих установок которых отнесено к объектам диспетчеризации субъекта оперативно-диспетчерского управления;

системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах;

гарантирующих поставщиков, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, организации, осуществляющие экспортно-импортные операции по купле-продаже электрической энергии (мощности);

проектные организации.

В установленных Правилами случаях их действие распространяется и на иные субъекты электроэнергетики и потребителей электрической энергии.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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