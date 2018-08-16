Совет директоров En+ Group одобрил переезд в российский офшор

Совет директоров попавшей под санкции США En+ Group одобрил решение о переводе своей кипрской "дочки" En+ Holding Limited в Россию, следует из сообщения En+, поступившего в РБК. У офшорной компании сменится юридический адрес с одной юрисдикции на другую, но сохранится организационно-правовой статус и корпоративная структура.

Решение в En+ объяснили принятием в России закона о специальных административных районах (САР), то есть своеобразных офшорах внутри страны. В сообщении En+ отмечается, что новый закон обеспечивает условия для переноса места регистрации нероссийских компаний в Россию, а смена юрисдикции позволит компании воспользоваться преимуществами нового законодательства.

"Группа одной из первых поддержала прогрессивное российское законодательство, которое сделало возможным оптимизацию нашей структуры владения, и планирует стать одной из первых крупных международных российских компаний, которая воспользуется преимуществами новых положений о САР после того, как они были законодательно закреплены", — пояснил председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер.

Правительство решило создать "специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом" — САР — спустя месяц после того, как 6 апреля Минфин США включил в санкционный список ряд крупных российских компаний и их собственников, включая En+ Олега Дерипаски и входящую в нее UC Rusal. Так правительство решило поддержать попавшие под санкции компании. Первым кандидатом на перерегистрацию в САР Приморья или Калининграда называлась UC Rusal, более остальных пострадавшая от действий Минфина США.

Пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области президент России Владимир Путин подписал 3 августа 2018 года. В соответствии с принятыми законами подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юрлица. Минимальный объем инвестиций на территории России должен составлять не менее 50 млн руб. за полгода. Специальные налоговые ставки к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов, устанавливаются на уровне 0%.

Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова.

РБК