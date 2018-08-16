 В томском "Сибкабеле" сменился директор
 
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Новости компаний

В томском "Сибкабеле" сменился директор

В томском Сибкабеле сменился директор

16 августа 2018, 13:58
Рубрика: Новости компаний
Метки: СИБКАБЕЛЬ

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На должность директора томского завода "Сибкабель" (структура холдинга "Кабельный Альянс") назначен Алексей Жужин, сообщает 16 августа пресс-служба предприятия.

Главной задачей завода Жужин назвал дальнейшее развитие и расширение ассортимента продукции и освоение новых рынков сбыта.

"Важно сохранить те традиции, которые сложились на предприятии, и внести что-то новое", — сказал он, пояснив, что сейчас на заводе работает команда профессионалов, которой по силам любые задачи.

Отмечается, что ранее Жужин в течение пяти лет возглавлял завод "Уралкабель". Он начал свой путь с должности мастера в 2004 году и спустя семь лет стал руководителем предприятия. Новый директор "Сибкабеля" имеет два высших образования, награжден дипломом президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, а также почетными грамотами профильных министерств.

Томск, 16 августа 2018, 14:48 — REGNUM

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