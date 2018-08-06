"АтомЭнергоСбыт" предлагает бесплатную электронную доставку первичных бухгалтерских документов юридическим лицам

АО "АтомЭнергоСбыт" в целях повышения оперативного взаимодействия предлагает клиентам - юридическим лицам перейти на систему электронного документооборота. Для владельцев электронных цифровых подписей данная услуга является бесплатной. Предлагаемый формат избавляет от необходимости ежемесячного посещения офисов компании для получения оригиналов документов.

Процесс обмена юридически значимыми документами в электронном виде без использования бумажных носителей уже активно используется во всех подразделениях и филиалах компании. Свыше 6 000 организаций, т.е. каждый десятый клиент компании, использует электронный документооборот при взаимодействии с гарантирующим поставщиком. Сегодня в электронном виде можно получать счета за потребленную электроэнергию, счета-­фактуры, акты приема-передачи электроэнергии и прочие документы.

"Развивая концепцию цифровизации энергосбытовой деятельности, мы понимаем, насколько важно каждому клиенту иметь возможность решить любой вопрос дистанционно. Кроме того, для клиентов значительно снижаются расходы на пересылку документов, - говорит генеральный директор АО "АтомЭнергоСбыт" Петр Конюшенко. – Это не просто вопрос удобства и комфорта наших клиентов, а уже требование времени, без которого невозможно дальнейшее развитие".

Чтобы перейти на электронный документооборот, необходимо зарегистрироваться в системе СБИС и получить электронную подпись (или использовать имеющуюся, например, применяемую для сдачи отчетности в налоговую инспекцию). При первом взаимодействии нужно подписать согласие об электронном документообороте с компанией: это можно сделать в личном кабинете СБИС или скачать форму с официального сайта АО "АтомЭнергоСбыт" https://atomsbt.ru/murmansk/yuridicheskim-litsam/elektronnyy-dokumentooborot/ и направить соглашение в бумажном виде в офис АО "АтомЭнергоСбыт". Для клиентов, у которых уже есть сертификат квалифицированной электронной подписи, переход на электронный документооборот не потребует никаких дополнительных расходов. Процесс получения документов также бесплатный.

Важно, что электронные документы имеют законную силу: контролирующие органы принимают их в качестве оригиналов и не требуют их дублирования на бумаге (на основании Федерального закона от 06.04.2011 №63-Ф3 "Об электронной подписи").