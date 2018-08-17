ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ МАЛОЙ ГЕНЕРАЦИИ

17 августа, Москва. – Директор Департамента Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак провел совещание, на котором совместно с представителями ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", "АО "Мобильные ГТЭС", АО "СО ЕЭС", ПАО "Ростелеком", Фонда "Сколково" были обсуждены вопросы цифрового управления объектами малой генерации в электросетевом комплексе.

Цифровизация объектов распределенной энергетики проводится в соответствии со стратегическими направлениями программы Минэнерго РФ "Цифровая трансформация электроэнергетики России".

Мобильные электростанции являются источником резервной мощности, размещаемыми в дефицитных регионах. В рамках реализации программы к центральному диспетчерскому щиту и щитам управления на электростанциях подключен информационно-программный комплекс распределительной системы диспетчерского управления. Данное программное обеспечение российского производства применяется для автоматизированных систем технологического управления и объединяет разрозненную информацию от различных автоматизированных систем, подсистем и датчиков. Это позволяет ускорить реакцию на любые технологические отклонения, что приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей и снижению затрат.

Внедрение цифровых технологий позволяет повысить надежность работы оборудования, осуществлять одновременный удаленный мониторинг всех цифровых и аналоговых систем эксплуатируемых объектов генерации, независимо от их географического расположения, вести оперативный контроль всех технологических процессов и сократить время на ликвидацию аварийных ситуаций.

Следующим этапом реализации программы является создание системы удаленного мониторинга, оценки и прогнозирования изменения технического состояния генерирующих объектов, реализуемый совместно с Минэнерго России, ПАО "Ростелеком", Фондом "Сколково". В данном проекте "Сколково" обеспечивает применение разработок стартапов в процессе реализации проектов (создание системы предсказателей аналитики, создание системы оптимизации и контроля логистики поставки технологического топлива). ПАО "Ростелеком" обеспечивает защищённые каналы передачи данных с любых объектов распределенной генерации и хранение данных.

Данная система будет обеспечивать постоянный мониторинг оборудования, прогнозировать возникновение неполадок с предоставлением рекомендаций по их предотвращению. По результатам проекта будут выработаны регуляторные требования по внедрению подобных решений в российской электроэнергетике.

Справочно:

В марте 2018 года по итогам заседания ведомственного координационного органа проектной деятельности под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака был утвержден паспорт ведомственной программы "Цифровая трансформация электроэнергетики России".

Основной целью программы является повышение надежности и эффективности функционирования Единой энергосистемы России путем внедрения риск-ориентированного управления на базе цифровых технологий.

Куратором программы является заместитель Министра энергетики Российской Федерации А.В. Черезов, руководителем программы – директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Е.П. Грабчак.