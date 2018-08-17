Электрические сети обновили название

Крупнейшая отраслевая выставка "Электрические сети России", которая пройдет в Москве на территории ВДНХ 4-7 декабря 2018 года, обновила название – с этого года она станет "Международным Форумом ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ".

Решение принято на основании подписанного соглашения между ЗАО "Электрические сети" и ПАО "Россети" о сотрудничестве и совместном проведении Форума. Организатором Форума является ЗАО "Электрически сети", при поддержке Министерства энергетики РФ. ПАО "Россети" оказывают всемерную поддержку Форуму с целью успешного развития электросетевого комплекса страны в соответствии с поставленными задачами Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ в марте текущего года.

Организаторы отметили, что участникам выставки, с которыми подписаны договоры, направят дополнительные соглашения об изменении названия выставки. Все остальные условия взаимодействия остаются без изменений. Кроме того, принято решение о создании "Партнерской программы Форума", подробности которой можно узнать у официально выбранного оператора Форума - компании GRATA ADV.

Как известно, к участию в экспозиции и деловой программе выставки приглашаются научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, электросетевые эксплуатационные и сбытовые компании, производители электротехнического оборудования и средств измерений, РЗА и информационных технологий, надзорные и регулирующие органы, образовательные учреждения, а также другие специалисты и организации, работающие в электросетевом комплексе. Участие в работе выставки является уникальной возможностью не только ознакомиться с основными тенденциями развития электрических сетей, но и внести свой вклад в виде новых разработок, технологий, перспективных проектов и внедрения инновационных продуктов. В 2017 году в работе выставки приняли участие 356 фирм и организаций, в том числе научные, проектные, строительные и эксплуатационные организации; энергетики стран СНГ, зарубежные фирмы и СП, производители оборудования, конструкций и материалов, специалисты-энергетики других отраслей промышленности из России, Азербайджана, Республики Беларусь, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Польши, Сербии, Словакии, США, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии и Чехии.

"Энергетика и промышленность России"