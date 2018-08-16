Энергетики МОЭСК выявили нарушения в охранных зонах воздушных линий в Новой Москве

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") выявили ряд грубых нарушений в ходе рейда по охранным зонам воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ в Новой Москве.

Специалисты службы линий филиала ПАО "МОЭСК" "Новая Москва" совместно с журналистами и сотрудниками полиции посетили места нарушений правил, определенных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

Так, вопиющий факт нарушения, привлекший внимание участников рейда - опора воздушной линии 110 кВ "Наро-Фоминск – Селятино 1,2 с отп.", огороженная забором и застроенная в буквальном смысле слова. В охранной зоне воздушной линии располагаются постройки, а сама опора используется как ограждение для курятника! Совместно с сотрудниками полиции энергетикам удалось попасть к опоре, чтобы произвести осмотр и составить акт. Участники рейда отметили, что данное безрассудное нарушение представляет смертельную опасность для самих же нарушителей.

Всего за 2017 год специалисты филиала МОЭСК "Новая Москва" в Троицком и Новомосковском административных округах выявили 55 случаев нарушений охранных зон. И 35 из них – в охранных зонах высоковольтных линий напряжением 35 – 220 кВ. По зафиксированным нарушениям составлены акты осмотра, и выданы предупреждения об их устранении в кратчайшие сроки.

"Вопрос соблюдения правил в охранных зонах линий электропередачи особенно актуален в преддверии наступления зимнего периода – времени, когда к энергетикам предъявляются повышенные требования к обеспечению бесперебойного энергоснабжения потребителей", - подчеркнул заместитель главного инженера по высоковольтным сетям филиала "Новая Москва" Михаил Трофимюк.

Справочно:

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 для воздушных линий электропередачи охранные зоны установлены на следующем расстоянии: 2 м – для ВЛ ниже 1кВ; 10 м – для ВЛ 1- 20 кВ; 15 м – для ВЛ 35 кВ; 20 м – для ВЛ 110 кВ; 25 м – для ВЛ 150-220 кВ; 30 м – для ВЛ 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ; 40 м – для ВЛ 750 кВ; 55 м – для ВЛ 1150 кВ; 100 м – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озера и др.).