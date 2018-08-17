ФАС оштрафовала МОЭСК за нарушение при поставках электроэнергии "Оборонстрою"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала энергетическую компанию МОЭСК на сумму более 6 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением при поставках электроэнергии компании "Оборонстрой", говорится в сообщении ведомства.

"Московское УФАС России привлекло МОЭСК к административной ответственности. Сетевой организации назначен штраф в размере более 6 млн руб.", - отмечает ФАС.

Основанием для штрафа явилось злоупотребление МОЭСК доминирующим положением путем безосновательного составления акта о безучетном потреблении электрической энергии объектом "Оборонстроя".

Антимонопольный орган установил, что сетевая организация не доказала факт вмешательства потребителя в опломбированный прибор учета и его вину в неисправности прибора учета электроэнергии. В результате действий электроэнергетического монополиста акционерному обществу был выставлен необоснованный счет на сумму около 2 млн руб.

Московское УФАС России предписало МОЭСК отозвать безосновательно составленный акт. Сетевая компания исполнила предписание, что явилось основанием для снижения административного штрафа.

RNS