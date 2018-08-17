Лучшая защита — это нападение

Порталу RusCable.Ru стало известно о новом этапе развития событий в отношениях завода «Томсккабель» и проекта «Кабель без опаности», которые перешли в рамки судебно-правовых разбирательств. Спустя месяц после своего исключения из проекта, «Томский кабельный завод» подал иск в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о защите своей деловой репутации и возмещении 10 миллионов рублей убытков. Ответчиками в деле выступают ассоциации «Честная позиция» и «Электрокабель». В данный момент, дело находится без движения, в связи с тем, что исковое заявление было подано с нарушением требований — без представления документов, подтверждающих уплату госпошлины. Портал RusCable.Ru будет пристально следить за дальнейшим развитием событий.

Напоминаем, что 18 июня координационный Совет проекта «Кабель без опасности», рассмотрев имеющиеся материалы и проведя анализ деятельности завода «Томсккабель», принимая во внимание деятельность ООО «Энергокабель» (которое, по данным проекта, является аффилированной структурой завода), решил исключить его из списка подписантов «Совместного заявления об этике работы на электротехническом рынке» в связи с несоблюдением его принципов и положений.

Отдельно о деятельности «завода-призрака» «Энергокабель» RusCable.Ru писал в ноябре 2017 года в крупном материале-расследовании «Томский призрак или не все «Энергокабели» одинаково полезны». С тех пор, разбирательство этого дела изрядно продвинулось и, в скором времени, будет обнародована новая информация.

Дополнительного внимания заслуживает также похожее исковое заявление завода «Томсккабель» к НПП «Герда», с требованиями о защите деловой репутации. По информации анонимного источника портала в коллективе одного из участников разбирательства, основанием для иска послужило официальное заявление компании «Герда» порочащее репутацию завода «Томсккабель» информацией о фиктивной сертификации кабельной продукции. На момент публикации новости, данное заявления с сайта компании уже было удалено. Следующее заседание суда назначено на 25 сентября 2018 года, что обещает появление новой информации о деталях дела.

В связи с участившимися в последнее время случаями поставки контрафакта и фальсификации кабельной продукции, особенно со стороны старейших представителей рынка КПП, портал RusCable.Ru призывает своих читателей к повышенной осторожности и предусмотрительности – от этих качеств зависит безопасность не только вашего бизнеса, но и человеческих жизней. Обо всех случаях обнаружения фальсифицированной продукции или контактах с лицами, принимающими прямое участие в противоправной деятельности, просим вас немедленно сообщать об этом в компетентные органы и делится этой информацией на площадке Форума портала, для придания гласности и повышения мер безопасности у коллег по рынку. Спасибо!