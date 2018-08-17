МРСК Центра и Приволжья: в Рязанской области введено 4,3 МВА трансформаторной мощности

В рамках годовой инвестиционной программы филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" ведет реконструкцию оборудования подстанций (ПС) и воздушных линий электропередачи (ВЛ). За 6 месяцев 2018 в филиале "Рязаньэнерго" введено 4,3 МВА трансформаторной мощности и реконструировано 65 км ВЛ.

Комплекс работ на энергообъектах проводится в целях повышения надежности и качества электроснабжения населения, промышленных и социально значимых объектов, а также создания дополнительных возможностей для технологического присоединения потребителям к электросетям предприятия.

В первом полугодии на ПС 110 кВ "Ермишь", расположенной на территории одноименного поселка, была проведена замена силового трансформатора мощностью 10 МВА на 16 МВА. На данный момент ведутся работы по модернизации устройств релейной защиты и автоматики с применением современных микропроцессорных терминалов. В октябре обновленное оборудование будет введено в эксплуатацию. Проводимая реконструкция позволит обеспечить возможность технологического присоединения новых потребителей Ермишинского района, а также повысить надежность и качество энергоснабжения существующих, в том числе крупной нефтеперекачивающей станции АО "Транснефть - Верхняя Волга".

В настоящее время Рязаньэнерго проводит также комплекс работ по реконструкции оборудования подстанции 35 кВ "Строитель". Энергообъет является питающим центром Октябрьского района, Южного промузла Рязани и таких крупных предприятий как ЗАО "Многоотраслевая производственная компания КРЗ", Рязанское районное нефтепроводное управление, ОАО "Бетон".

В прошлом году на подстанции заменили первый силовой трансформатор мощностью 10 МВА на 16 МВА. В этом году были проведены работы по замене второго с аналогичным увеличением мощности. Кроме того, энергетики выполнят реконструкцию открытого распределительного устройства 35 кВ: заменят устаревшие короткозамыкатели и отделители 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ, проведут замену разъединителей, установят микропроцессорные устройства релейной защиты. Работы будут завершены к началу ноября.

Всего в рамках реализации инвестпрограммы 2018 года в Рязаньэнерго запланирован ввод 49,55 МВА трансформаторной мощности и 182,7 км воздушных линий электропередачи.