МРСК Центра и Приволжья: в первом полугодии компания приняла более 600 тысяч обращений от потребителей

В ПАО "МРСК Центра и Приволжья" подвели итоги работы с потребителями за первое полугодие 2018 года. В указанный период специалисты блока взаимодействия с клиентами компании приняли 637159 обращений потребителей. 66 628 обращений поданы лично, при посещении офисов обслуживания потребителей, остальные направлены через интернет и контакт-центр компании.

84593 обращения касались услуги технологического присоединения (ТП), 8181 обращение – оказания дополнительных услуг. Наибольшее количество заявлений по дополнительным услугам относится к вопросам замены и установки приборов учета, сопровождения технологического присоединения, а также предоставления технических ресурсов.

Выручка МРСК Центра и Приволжья по итогам 6 месяцев 2018 года от дополнительных услуг составила 225 млн рублей, что на 10% выше плановых показателей и на 88% превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

В январе-июне в МРСК Центра и Приволжья поступило 924 отзыва от потребителей о качестве выполнения работ и решении вопросов, связанных с энергоснабжением.

Энергетики напоминают: по всем вопросам связанным с электроснабжением жители могут обращаться по единому бесплатному номеру Контакт-центра компании 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber.