Ростехнадзор разработал проект о подготовке и аттестации работников в сфере промышленной безопасности

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) разработала проект постановления правительства о подготовке и аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), безопасности в сфере электроэнергетики. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект устанавливает категории работников, обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности. В перечень включены категории работников, обеспечивающие исполнение требований промышленной безопасности иными работниками организаций, осуществляющих деятельность в области промбезопасности.

Документом предлагается утвердить положение, устанавливающее порядок проведения аттестации в области промбезопасности, по вопросам безопасности ГТС, безопасности в сфере электроэнергетики; категории работников, проходящих аттестацию; случаи проведения внеочередной аттестации; категории работников, проходящих аттестацию в аттестационных комиссиях, формируемых федеральными органами исполнительной власти.

Согласно пояснительной записке, проектом предусматривается наделение Ростехнадзора обязанностями осуществлять научно-методическое обеспечение подготовки и аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности ГТС, безопасности в сфере электроэнергетики.

Сейчас идет сбор предложений по доработке проекта.

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