"Русал" вслед за En+ планирует сменить юрисдикцию на российскую

Совет директоров "Русала" обсуждает возможность изменения места регистрации компании с острова Джерси на Российскую Федерацию. Вопрос о смене юрисдикции будет обсуждаться акционерами "Русала", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Данное обсуждение было инициировано после вступления в силу 6 августа 2018 года в Российской Федерации закона о специальных административных районах, который обеспечивает условия для переноса места регистрации ряда не российских компаний в Россию. Предложенная смена юрисдикции позволит компании воспользоваться преимуществами нового законодательства Российской Федерации о международных компаниях",— заявили в компании.

6 апреля США включили в санкционный список бизнесмена Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы, в числе которых — En+ и "Русал". 17 августа о решении сменить юрисдикцию на российскую объявила En+. Она изменит место регистрации с Кипра на один из специальных административных районов РФ.

"Коммерсантъ"