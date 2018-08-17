Рязаньэнерго: меры безопасности вблизи энергообъектов во время уборочной кампании

В период уборочной кампании филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" призывает водителей крупногабаритной техники соблюдать правила поведения в охранных зонах линий электропередачи. Их границы четко определены в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма.

Охранные зоны воздушных линий – это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ – 10 метров, для ВЛ 35 кВ – 15 метров, для ВЛ 110 кВ – 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются 1 метру по обе стороны линии.

Случайное касание провода комбайном или кузовом самосвала и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно для человека. Выйдя из машины, водитель получит серьезный ожог или погибнет на месте от действия электричества. Поэтому если по неосторожности такая ситуация все же возникла, важно знать: транспортное средство нельзя покидать ни в коем случае! Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода - не менее, чем на 8 метров). Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить какой-либо предупреждающий знак, сообщить в местный РЭС (район электрических сетей), службу спасения, оставаться неподалеку или организовать охрану до приезда бригады энергетиков, что особенно важно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни и здоровья людей, которые могут оказаться поблизости.

Кроме того, энергетики в очередной раз обращают внимание руководителей аграрных предприятий и организаций, сельхозработников, фермеров и садоводов на то, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, категорически запрещается:

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров;

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;

- складирование или размещение хранилищ любых материалов, в том числе горюче-смазочных.

Несанкционированные действия в границах охранных зон могут повлечь за собой несчастные случаи, нарушить нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.