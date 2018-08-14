Специалисты "Челябэнерго" повысили надежность работы ключевой подстанции Ленинского района Челябинска

Энергетики производственного отделения "Челябинские городские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" выполнили ремонт оборудования на одном из важнейших энергообъектов Ленинского административного района г. Челябинска - подстанции 35/10 кВ "Ленинская".

Специалисты компании заменили 270 изоляторов классом напряжения 35 кВ на современные и надежные изоляторы отечественного производства. В ходе работ энергетики установили полимерные опорно-стержневые изоляторы взамен устаревших фарфоровых, а также сменили фарфоровую подвесную изоляцию на стеклянную.

Подстанция "Ленинская" - одна из первых понизительных подстанций г. Челябинска. С момента пуска в эксплуатацию в 1956 г. ее установленная мощность выросла более чем в 7 раз: с 5 600 до 40 000 КВА. В настоящее время энергообъект снабжает электроэнергией жилые кварталы с населением более 50 тыс. человек и 82 социально значимых объекта, среди которых детские сады и школы, медицинские учреждения, а также насосные станции.

Весь объем работ выполнен в рамках реализации ремонтной программы филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго". Сумма вложений энергокомпании составила порядка 720 тысяч рублей. Комплексный ремонт электроустановки с заменой функциональных элементов позволит обеспечить качественное электроснабжение потребителей и продлить эксплуатационный ресурс оборудования.