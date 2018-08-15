Специалисты "Оренбургэнерго" приступили к реконструкции городской подстанции

Специалисты Центрального производственного отделения (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" приступили к реконструкции подстанции (ПС) 110/35/6 кВ "Восточная", от которой запитаны жилые дома, школы, детские сады, больницы и предприятия Центрального района Оренбурга.

Работы по реконструкции ПС предусмотрены инвестиционной программой на 2018-2019 гг. и будут проведены в два этапа.

- ПС "Восточная" практически полностью будет реконструирована, не поменяются только трансформаторы и ограждение, - рассказывает Василий Севостьянов, директор Центрального ПО. – Проведенные мероприятия позволят обеспечить безаварийную работу оборудования и более надежное электороснабжение потребителей центральной части города.

Энергетики приступили к реализации первого этапа инвестиционного проекта, в процессе которого они установят новые выключатели, разъединители и построят здание оперативного пункта управления.

Эти мероприятия сотрудники Центрального ПО филиала "Оренбургэнерго" планируют завершить до конца года, после чего приступят к реализации второго этапа реконструкции.