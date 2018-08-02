Технологический парк Приморской ГРЭС пополнился новым бульдозером повышенной мощности

На Приморскую ГРЭС Лучегорского топливно-энергетического комплекса (филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания") поступил новый бульдозер повышенной мощности ЧЕТРА Т35.

Экипажи бульдозеров осуществляют приемку угля и планировку угольных полей, подачу твердого топлива. Новая техника повысит надежность подачи топлива, необходимого для несения станцией заданной нагрузки. Все бульдозеры оснащены датчиками ГЛОНАСС для контроля траектории движения и расхода топлива в режиме реального времени.