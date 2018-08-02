 Технологический парк Приморской ГРЭС пополнился новым бульдозером повышенной мощности
 
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Отраслевые новости: Энергетика

Технологический парк Приморской ГРЭС пополнился новым бульдозером повышенной мощности

Технологический парк Приморской ГРЭС пополнился новым бульдозером повышенной мощности

17 августа 2018, 09:22
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛУТЭК

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На Приморскую ГРЭС Лучегорского топливно-энергетического комплекса (филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания") поступил новый бульдозер повышенной мощности ЧЕТРА Т35.

Экипажи бульдозеров осуществляют приемку угля и планировку угольных полей, подачу твердого топлива. Новая техника повысит надежность подачи топлива, необходимого для несения станцией заданной нагрузки. Все бульдозеры оснащены датчиками ГЛОНАСС для контроля траектории движения и расхода топлива в режиме реального времени.

Компания: АО "ДГК"

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