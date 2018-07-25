 В филиале "Мордовэнерго" завершилась трудовая смена студенческого стройотряда
 
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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В филиале "Мордовэнерго" завершилась трудовая смена студенческого стройотряда

В филиале Мордовэнерго завершилась трудовая смена студенческого стройотряда

17 августа 2018, 09:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО

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В течение полутора месяцев 15 представителей стройотряда "Энергетик" работали в подразделениях Саранского производственного отделения филиала "Мордовэнерго". Так как студенты не имеют допуска для непосредственного обслуживания энергообъектов, им были доверены работы, не требующие специальных профессиональных навыков.

В самом начале трудовой смены стройотрядовцы Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева, Казанского государственного энергетического университета, а также Саранского техникума энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева, прошли вводный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения вблизи объектов, находящихся под напряжением. Большая часть студентов была задействована в службе реализации услуг по передаче электроэнергии, на снятии показаний приборов учета в Кочкуровском, Лямбирском, Рузаевском и Октябрьском районах.

Как говорят специалисты службы, ребята оказали значительную помощь при выполнении одной из главных на сегодня задач по снижению потерь в сетях и выявлению фактов безучетного потребления электроэнергии. Дополнительно студенты помогали персоналу Саранского производственного отделения в уборке и благоустройстве территории базы и маслохозяйства, а также получили навыки занесения технических данных в программный комплекс автоматизированной системы управления предприятием (АСУП).

"Старожил" стройотряда "Энергетик" Дмитрий Плекунов в составе студенческого отряда работал уже четвертый год. "За это время я приобрел полезный опыт, который в будущем пригодится мне во время трудовой деятельности в "Мордовэнерго", много узнал о правилах безопасного проведения работ на объектах повышенной опасности, познакомился с основными принципами устройства электроустановок высокого класса напряжения", - рассказывает Дмитрий.

Заместитель директора Саранского ПО Сергей Кривошеев, который курировал деятельность студенческого отряда, подчеркнул добросовестное и ответственное отношение ребят к доверенной им работе. - Все без исключения проявили стремление получить новые навыки и знания, поэтому в следующем году мы вновь готовы принять бойцов стройотряда на работу.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"

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