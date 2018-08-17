Владимир Васильев: "Мы и дальше будем наводить порядок"

В пятницу, 17 августа, Врио Главы Дагестана Владимир Васильев с рабочим визитом посетил с. Нижнее Казанище Буйнакского района, где проинспектировал проводимые в муниципалитете работы в рамках учений ПАО "Россети", направленных на упорядочение работы системы электроснабжения в Дагестане. Об этом “Лезги газет” сообщили в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД.

Сопровождали Владимира Васильева Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, врио заместителя Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, генеральный директор ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрий Зайцев, глава МР "Буйнакский район" Камиль Изиев.

Учения в сфере энергетики, в которых задействовано около 2,5 тысяч электриков из разных регионов страны и более 800 единиц техники, проходят в республике с 20 июля. Мероприятиями по отработке взаимодействия ДЗО ПАО "Россети" при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе республики охвачены: г. Махачкала и пригородные населенные пункты города, г. Буйнакск, а также Буйнакский, Карабудахкентский, Кумторкалинский и Сергокалинский районы. Завершить учения планируется не позднее 19 августа.

На сегодняшний день весь запланированный объем мероприятий практически выполнен. В том числе произведены: ремонт трансформаторных пунктов, установка (замена) опор ВЛ 0,4 кВ, монтаж провода СИП, организация пунктов учета электроэнергии, установка устройств сбора и передачи данных.

Кроме того, уже после 20 августа на территории Дагестана останется порядка 500 человек, которые будут заниматься аудитом на всей территории региона. Его данные в последующем лягут в основу большой программы развития энергетического комплекса республики.

Что касается работы энергетиков в Нижнем и Верхнем Казанище, то они относятся к числу дополнительных и осуществляются с учетом мнений и пожеланий населения. В течение двух дней здесь будут отремонтированы 19 трансформаторных пункта и заменена часть линий электропередач, находящихся в аварийном состоянии.

Ознакомившись с ходом работ по установке новых опор электрических сетей и самонесущих изолированных проводов (СИП) в с. Нижнее Казанище, Врио Главы Дагестана пообщался с населением, поинтересовался, не возникло ли сложностей в быту в связи с проведением учений, при этом Владимир Васильев подчеркнул, что условия для качественного энергоснабжения села созданы, и призвал его жителей к своевременной оплате за электричество по приборам учета. "Мы и дальше будем наводить порядок, приведем в надлежащее состояние энергосетевое хозяйство республики. В каждом доме нужно обеспечить необходимое по нормам напряжение и безопасность", – заверил Врио руководителя региона. Он также лично поблагодарил энергетиков, проводивших работы, за оказываемую республике помощь.

Как было отмечено самими работниками "Россетей", в ходе учений конфликтных ситуаций не возникало, население положительно отнеслось к проводимым работам. Что и подтвердили жители Нижнего Казанища при встрече с Врио Главы Дагестана.

В рамках поездки Владимир Васильев также побывал в средней общеобразовательной школе № 5 с. Нижнее Казанище, где убедился в готовности учебного заведения к 1 сентября. Здесь Врио руководителя республики обсудил с коллективом актуальные вопросы образования, в том числе, касающиеся проведения ЕГЭ, кадровой подготовки, республиканской целевой программы "100 школ", дополнительного и дошкольного образования.

"Лезги газет"