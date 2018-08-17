 Владимир Васильев: "Мы и дальше будем наводить порядок"
 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Владимир Васильев: "Мы и дальше будем наводить порядок"

Владимир Васильев: Мы и дальше будем наводить порядок

17 августа 2018, 15:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАН

Обсудить на форуме

218 просмотров

Дагестан

Дагестан

Дагестан

Дагестан

В пятницу, 17 августа, Врио Главы Дагестана Владимир Васильев с рабочим визитом посетил с. Нижнее Казанище Буйнакского района, где проинспектировал проводимые в муниципалитете работы в рамках учений ПАО "Россети", направленных на упорядочение работы системы электроснабжения в Дагестане. Об этом “Лезги газет” сообщили в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД.

Сопровождали Владимира Васильева Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, врио заместителя Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, генеральный директор ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрий Зайцев, глава МР "Буйнакский район" Камиль Изиев.

Учения в сфере энергетики, в которых задействовано около 2,5 тысяч электриков из разных регионов страны и более 800 единиц техники, проходят в республике с 20 июля. Мероприятиями по отработке взаимодействия ДЗО ПАО "Россети" при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе республики охвачены:  г. Махачкала и пригородные населенные пункты города, г. Буйнакск, а также Буйнакский, Карабудахкентский, Кумторкалинский и Сергокалинский районы. Завершить учения планируется не позднее 19 августа.

На сегодняшний день весь запланированный объем мероприятий практически выполнен. В том числе произведены: ремонт трансформаторных пунктов, установка (замена) опор ВЛ 0,4 кВ, монтаж провода СИП, организация пунктов учета электроэнергии, установка устройств сбора и передачи данных.

Кроме того, уже после 20 августа на территории Дагестана останется порядка 500 человек, которые будут заниматься аудитом на всей территории региона. Его данные в последующем лягут в основу большой программы развития энергетического комплекса республики.

Что касается работы энергетиков в Нижнем и Верхнем  Казанище, то они относятся к числу дополнительных и осуществляются с учетом мнений и пожеланий населения. В течение двух дней здесь будут отремонтированы 19 трансформаторных пункта и заменена часть линий электропередач, находящихся в аварийном состоянии.

Ознакомившись с ходом работ по установке новых опор электрических сетей и самонесущих изолированных проводов (СИП) в с. Нижнее Казанище, Врио Главы Дагестана пообщался с населением, поинтересовался, не возникло ли сложностей в быту в связи с проведением учений, при этом Владимир Васильев подчеркнул, что условия для качественного энергоснабжения села созданы, и призвал его жителей к своевременной оплате за электричество по приборам учета. "Мы и дальше будем наводить порядок, приведем в надлежащее состояние энергосетевое хозяйство республики. В каждом доме нужно обеспечить необходимое по нормам напряжение и безопасность", – заверил Врио руководителя региона. Он также лично поблагодарил энергетиков, проводивших работы, за оказываемую республике помощь.

Как было отмечено самими работниками "Россетей", в ходе учений конфликтных ситуаций не возникало, население положительно отнеслось к проводимым работам. Что и подтвердили жители Нижнего Казанища при встрече с Врио Главы Дагестана.

В рамках поездки Владимир Васильев также побывал в средней общеобразовательной школе № 5 с. Нижнее Казанище, где убедился в готовности учебного заведения к 1 сентября. Здесь Врио руководителя республики обсудил с коллективом актуальные вопросы образования, в том числе, касающиеся проведения ЕГЭ, кадровой подготовки, республиканской целевой программы "100 школ", дополнительного и дошкольного образования.

 

"Лезги газет"

Компания:

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
В Краснодаре определили лучший студенческий энергетический отряд
Рязаньэнерго: меры безопасности вблизи энергообъектов во время уборочной кампании
Благодарственное письмо получил заместитель генерального директора ПАО
ФАС оштрафовала МОЭСК за нарушение при поставках электроэнергии

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно